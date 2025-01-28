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Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать - РИА Новости, 28.01.2025
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20:52 28.01.2025 (обновлено: 22:13 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать - РИА Новости, 28.01.2025
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:52:00+03:00
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политика
россия
владимир путин
владимир зеленский
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать."Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - ред.) не имеет права ничего подписывать", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Президент РФ добавил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена."С точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быт так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250128/putin-1996002548.html
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Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
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политика, россия, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать

Путин: Зеленский нелегитимен и не имеет права ничего подписывать

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
«
"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - ред.) не имеет права ничего подписывать", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Президент РФ добавил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена.
«
"С точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быт так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения", - подчеркнул Путин.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
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