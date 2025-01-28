https://ria.ru/20250128/zapad-1995960297.html
Запад взял на вооружение терроризм, заявил Патрушев
Запад взял на вооружение терроризм, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025
Запад взял на вооружение терроризм, заявил Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев согласен с тезисом о том, что Запад прочно взял на вооружение терроризм для борьбы РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:11:00+03:00
2025-01-28T17:11:00+03:00
2025-01-28T17:11:00+03:00
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олаф шольц
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев согласен с тезисом о том, что Запад прочно взял на вооружение терроризм для борьбы с неугодными государствами. "Совершенно верно. Недавно в интернете широко разошлись снимки, где главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами. На одном из них Олаф Шольц встречается с неким Николаем Гайдуком, причастным к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в 2024 году. На другом Джо Байден благодарит за службу бойцов спецподразделений в Израиле, участвовавших в операциях в Палестине. Один из этих татуированных "рейнджеров" состоял в диверсионной группе, вторгшейся в Брянскую область, где в итоге был ликвидирован российскими спецслужбами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "В западном мире исторически принято нанимать на службу откровенных преступников, при этом героизируя их", - пояснил он.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995958924.html
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россия, калининград, израиль, николай патрушев, олаф шольц, джо байден, в мире
Россия, Калининград, Израиль, Николай Патрушев, Олаф Шольц, Джо Байден, В мире
Запад взял на вооружение терроризм, заявил Патрушев
Патрушев: Запад взял на вооружение терроризм для борьбы с неугодными странами