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На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 28.01.2025 (обновлено: 16:07 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html
На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины
На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины - РИА Новости, 28.01.2025
На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины
Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X кадры с границы между Румынией и Украиной, назвав это антиутопией. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:11:00+03:00
2025-01-28T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X кадры с границы между Румынией и Украиной, назвав это антиутопией."Так выглядит граница между "сильной, независимой, свободной и демократической" Украиной и Румынией", — написал он.Как отметил журналист, несколько рядов колючей проволоки нужны, чтобы сдерживать людей, желающих покинуть страну."Антиутопическая реальность Европы 2025 года", — заявил Боуз.Как сообщал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, с февраля 2022-го более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли при попытке незаконно пересечь границу.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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в мире, украина, румыния, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский
На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины

Журналист Боуз назвал границу между Украиной и Румынией антиутопией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X кадры с границы между Румынией и Украиной, назвав это антиутопией.
"Так выглядит граница между "сильной, независимой, свободной и демократической" Украиной и Румынией", — написал он.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Как отметил журналист, несколько рядов колючей проволоки нужны, чтобы сдерживать людей, желающих покинуть страну.
«
"Антиутопическая реальность Европы 2025 года", — заявил Боуз.
Как сообщал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, с февраля 2022-го более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли при попытке незаконно пересечь границу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияВладимир Зеленский
 
 
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