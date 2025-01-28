https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html

На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины

На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины - РИА Новости, 28.01.2025

На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины

Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X кадры с границы между Румынией и Украиной, назвав это антиутопией. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:11:00+03:00

2025-01-28T15:11:00+03:00

2025-01-28T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X кадры с границы между Румынией и Украиной, назвав это антиутопией."Так выглядит граница между "сильной, независимой, свободной и демократической" Украиной и Румынией", — написал он.Как отметил журналист, несколько рядов колючей проволоки нужны, чтобы сдерживать людей, желающих покинуть страну."Антиутопическая реальность Европы 2025 года", — заявил Боуз.Как сообщал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, с февраля 2022-го более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли при попытке незаконно пересечь границу.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250128/makron-1995924005.html

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в мире, украина, румыния, владимир зеленский