На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины
Журналист Боуз назвал границу между Украиной и Румынией антиутопией
Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X кадры с границы между Румынией и Украиной, назвав это антиутопией.
"Так выглядит граница между "сильной, независимой, свободной и демократической" Украиной и Румынией", — написал он.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсетей журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Как отметил журналист, несколько рядов колючей проволоки нужны, чтобы сдерживать людей, желающих покинуть страну.
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"Антиутопическая реальность Европы 2025 года", — заявил Боуз.
Как сообщал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, с февраля 2022-го более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли при попытке незаконно пересечь границу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.