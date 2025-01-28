https://ria.ru/20250128/zamgubernatora-1995850219.html

Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области

Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области - РИА Новости, 28.01.2025

Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области

Обязанности заместителя губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять ранее занимавший должность первого заместителя главы Карелии... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:07:00+03:00

2025-01-28T11:07:00+03:00

2025-01-28T11:14:00+03:00

политика

курская область

россия

александр хинштейн

алексей дедов

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КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Обязанности заместителя губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять ранее занимавший должность первого заместителя главы Карелии Александр Чепик, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "С сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять Александр Чепик. Представил его членам правительства и другим коллегам. У Александра Евгеньевича большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. До настоящего времени он был первым заместителем главы Карелии - премьер-министром республиканского правительства (с 2017 года). Ранее - являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятии", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, Чепик зарекомендовал себя как эффективный, антикризисный управленец. У него два высших образования: сельскохозяйственное и экономическое. В 2021 году Чепик успешно прошел обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", является кандидатом экономических наук. "Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту", - добавил врио губернатора. Ранее в понедельник Хинштейн сообщал, что врио первого замгубернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов, который занимал эту должность с 8 октября 2024 года, подал заявление об уходе.

https://ria.ru/20250122/zayavlenie-1995024186.html

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политика, курская область, россия, александр хинштейн, алексей дедов