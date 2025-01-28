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Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
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11:07 28.01.2025 (обновлено: 11:14 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zamgubernatora-1995850219.html
Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области
Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области
Обязанности заместителя губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять ранее занимавший должность первого заместителя главы Карелии... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:07:00+03:00
2025-01-28T11:14:00+03:00
политика
курская область
россия
александр хинштейн
алексей дедов
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КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Обязанности заместителя губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять ранее занимавший должность первого заместителя главы Карелии Александр Чепик, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "С сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять Александр Чепик. Представил его членам правительства и другим коллегам. У Александра Евгеньевича большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. До настоящего времени он был первым заместителем главы Карелии - премьер-министром республиканского правительства (с 2017 года). Ранее - являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятии", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, Чепик зарекомендовал себя как эффективный, антикризисный управленец. У него два высших образования: сельскохозяйственное и экономическое. В 2021 году Чепик успешно прошел обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", является кандидатом экономических наук. "Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту", - добавил врио губернатора. Ранее в понедельник Хинштейн сообщал, что врио первого замгубернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов, который занимал эту должность с 8 октября 2024 года, подал заявление об уходе.
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, алексей дедов
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Алексей Дедов
Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области

Новым и.о. первого вице-губернатора Курской области стал Александр Чепик

© Фото : пресс-служба администрация главы Республики КарелияАлександр Чепик
Александр Чепик - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : пресс-служба администрация главы Республики Карелия
Александр Чепик. Архивное фото
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КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Обязанности заместителя губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять ранее занимавший должность первого заместителя главы Карелии Александр Чепик, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"С сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять Александр Чепик. Представил его членам правительства и другим коллегам. У Александра Евгеньевича большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. До настоящего времени он был первым заместителем главы Карелии - премьер-министром республиканского правительства (с 2017 года). Ранее - являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятии", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, Чепик зарекомендовал себя как эффективный, антикризисный управленец. У него два высших образования: сельскохозяйственное и экономическое. В 2021 году Чепик успешно прошел обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", является кандидатом экономических наук.
"Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту", - добавил врио губернатора.
Ранее в понедельник Хинштейн сообщал, что врио первого замгубернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов, который занимал эту должность с 8 октября 2024 года, подал заявление об уходе.
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ПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнАлексей Дедов
 
 
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