Хинштейн назначил нового и.о. первого вице-губернатора Курской области
Новым и.о. первого вице-губернатора Курской области стал Александр Чепик
Александр Чепик. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Обязанности заместителя губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять ранее занимавший должность первого заместителя главы Карелии Александр Чепик, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"С сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Курской области будет исполнять Александр Чепик. Представил его членам правительства и другим коллегам. У Александра Евгеньевича большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. До настоящего времени он был первым заместителем главы Карелии - премьер-министром республиканского правительства (с 2017 года). Ранее - являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятии", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, Чепик зарекомендовал себя как эффективный, антикризисный управленец. У него два высших образования: сельскохозяйственное и экономическое. В 2021 году Чепик успешно прошел обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", является кандидатом экономических наук.
"Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту", - добавил врио губернатора.
Ранее в понедельник Хинштейн сообщал, что врио первого замгубернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов, который занимал эту должность с 8 октября 2024 года, подал заявление об уходе.