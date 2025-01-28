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На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни - РИА Новости, 28.01.2025
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06:25 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/zaes-1995820464.html
На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни
На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни - РИА Новости, 28.01.2025
На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни
Официальное заключение о состоянии поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ в августе 2024 года градирни ожидают на Запорожской АЭС, ведется экспертиза, сказала РИА РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:25:00+03:00
2025-01-28T06:25:00+03:00
симферополь
днепр (город)
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Официальное заключение о состоянии поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ в августе 2024 года градирни ожидают на Запорожской АЭС, ведется экспертиза, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В результате обстрела ВСУ 11 августа 2024 года была повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции, сообщили ранее в "Росатоме". Возникший пожар потушили сотрудники МЧС. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. "По градирне ведется экспертиза. Все необходимые замеры сделаны. Сейчас мы ждем официальное заключение, после которого мы будем знать, что делать дальше", - сказала Яшина. Градирня сейчас не задействована в работе станции, так как все шесть энергоблоков находятся в состоянии "холодный останов", отметила представитель ЗАЭС. "Но она нужна, когда станция находится в режиме генерации для охлаждения воды, которая используется в технологическом цикле. Когда станция будет работать в режиме генерации, без градирни не обойтись", - сказала Яшина. Директор станции Юрий Черничук ранее рассказал, что высота атакованного сооружения составляет 120 метров. Он пояснил инспектором МАГАТЭ, что дрон влетел в градирню сверху и в результате взрыва поджег пластиковые сепараторы пара, установленные внутри сооружения. За счет естественной тяги пожар быстро распространился внутри градирни, отметил он, что привело к полному выгоранию пластиковых элементов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html
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симферополь, днепр (город), энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа, происшествия
Симферополь, Днепр (город), Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Европа, Происшествия
На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни

На ЗАЭС проводят экспертизу поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Официальное заключение о состоянии поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ в августе 2024 года градирни ожидают на Запорожской АЭС, ведется экспертиза, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
В результате обстрела ВСУ 11 августа 2024 года была повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции, сообщили ранее в "Росатоме". Возникший пожар потушили сотрудники МЧС. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма.
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"По градирне ведется экспертиза. Все необходимые замеры сделаны. Сейчас мы ждем официальное заключение, после которого мы будем знать, что делать дальше", - сказала Яшина.
Градирня сейчас не задействована в работе станции, так как все шесть энергоблоков находятся в состоянии "холодный останов", отметила представитель ЗАЭС.
«
"Но она нужна, когда станция находится в режиме генерации для охлаждения воды, которая используется в технологическом цикле. Когда станция будет работать в режиме генерации, без градирни не обойтись", - сказала Яшина.
Директор станции Юрий Черничук ранее рассказал, что высота атакованного сооружения составляет 120 метров. Он пояснил инспектором МАГАТЭ, что дрон влетел в градирню сверху и в результате взрыва поджег пластиковые сепараторы пара, установленные внутри сооружения. За счет естественной тяги пожар быстро распространился внутри градирни, отметил он, что привело к полному выгоранию пластиковых элементов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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