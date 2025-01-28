https://ria.ru/20250128/zaes-1995820464.html

На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни

На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни - РИА Новости, 28.01.2025

На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни

Официальное заключение о состоянии поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ в августе 2024 года градирни ожидают на Запорожской АЭС, ведется экспертиза, сказала РИА РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:25:00+03:00

2025-01-28T06:25:00+03:00

2025-01-28T06:25:00+03:00

симферополь

днепр (город)

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Официальное заключение о состоянии поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ в августе 2024 года градирни ожидают на Запорожской АЭС, ведется экспертиза, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В результате обстрела ВСУ 11 августа 2024 года была повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции, сообщили ранее в "Росатоме". Возникший пожар потушили сотрудники МЧС. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. "По градирне ведется экспертиза. Все необходимые замеры сделаны. Сейчас мы ждем официальное заключение, после которого мы будем знать, что делать дальше", - сказала Яшина. Градирня сейчас не задействована в работе станции, так как все шесть энергоблоков находятся в состоянии "холодный останов", отметила представитель ЗАЭС. "Но она нужна, когда станция находится в режиме генерации для охлаждения воды, которая используется в технологическом цикле. Когда станция будет работать в режиме генерации, без градирни не обойтись", - сказала Яшина. Директор станции Юрий Черничук ранее рассказал, что высота атакованного сооружения составляет 120 метров. Он пояснил инспектором МАГАТЭ, что дрон влетел в градирню сверху и в результате взрыва поджег пластиковые сепараторы пара, установленные внутри сооружения. За счет естественной тяги пожар быстро распространился внутри градирни, отметил он, что привело к полному выгоранию пластиковых элементов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

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днепр (город)

энергодар

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, днепр (город), энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа, происшествия