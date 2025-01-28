На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни
На ЗАЭС проводят экспертизу поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Официальное заключение о состоянии поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ в августе 2024 года градирни ожидают на Запорожской АЭС, ведется экспертиза, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
В результате обстрела ВСУ 11 августа 2024 года была повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции, сообщили ранее в "Росатоме". Возникший пожар потушили сотрудники МЧС. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма.
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"По градирне ведется экспертиза. Все необходимые замеры сделаны. Сейчас мы ждем официальное заключение, после которого мы будем знать, что делать дальше", - сказала Яшина.
Градирня сейчас не задействована в работе станции, так как все шесть энергоблоков находятся в состоянии "холодный останов", отметила представитель ЗАЭС.
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"Но она нужна, когда станция находится в режиме генерации для охлаждения воды, которая используется в технологическом цикле. Когда станция будет работать в режиме генерации, без градирни не обойтись", - сказала Яшина.
Директор станции Юрий Черничук ранее рассказал, что высота атакованного сооружения составляет 120 метров. Он пояснил инспектором МАГАТЭ, что дрон влетел в градирню сверху и в результате взрыва поджег пластиковые сепараторы пара, установленные внутри сооружения. За счет естественной тяги пожар быстро распространился внутри градирни, отметил он, что привело к полному выгоранию пластиковых элементов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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