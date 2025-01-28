https://ria.ru/20250128/yunesko-1995860037.html

Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян

Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян - РИА Новости, 28.01.2025

Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян

Отсутствие осуждения со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле убийства российских журналистов делает ее соучастницей информвойны против РФ, заявил министр... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:41:00+03:00

2025-01-28T11:41:00+03:00

2025-01-28T13:09:00+03:00

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юнеско

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отсутствие осуждения со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле убийства российских журналистов делает ее соучастницей информвойны против РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны", - сказал он в ходе выступления на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.По словам Лаврова, в недавно опубликованном докладе ЮНЕСКО не оказалось упоминания гибели российских журналистов.Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.

https://ria.ru/20241213/yunesko-1989160752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, юнеско, в мире