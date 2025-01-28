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Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян - РИА Новости, 28.01.2025
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11:41 28.01.2025 (обновлено: 13:09 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/yunesko-1995860037.html
Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян
Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян - РИА Новости, 28.01.2025
Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян
Отсутствие осуждения со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле убийства российских журналистов делает ее соучастницей информвойны против РФ, заявил министр... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:41:00+03:00
2025-01-28T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отсутствие осуждения со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле убийства российских журналистов делает ее соучастницей информвойны против РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны", - сказал он в ходе выступления на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.По словам Лаврова, в недавно опубликованном докладе ЮНЕСКО не оказалось упоминания гибели российских журналистов.Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.
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россия, юнеско, в мире
Россия, ЮНЕСКО, В мире
Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян

Лавров назвал главу ЮНЕСКО Азуле соучастницей информвойны против России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отсутствие осуждения со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле убийства российских журналистов делает ее соучастницей информвойны против РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны", - сказал он в ходе выступления на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
По словам Лаврова, в недавно опубликованном докладе ЮНЕСКО не оказалось упоминания гибели российских журналистов.
Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.
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