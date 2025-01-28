https://ria.ru/20250128/yunesko-1995852826.html
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - РИА Новости, 28.01.2025
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:21:00+03:00
2025-01-28T11:21:00+03:00
2025-01-28T13:08:00+03:00
прибалтика
юнеско
россия
украина
в мире
сергей лавров
григорий потемкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995884136_0:124:3034:1831_1920x0_80_0_0_9d250c36485f7daa11c7ef4bfe0bbfa4.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров."Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия."Как будто специально ждали, чтобы обеспечить себе алиби", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html
прибалтика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995884136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c2544a623d3547431e776f83eb2f6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, юнеско, россия, украина, в мире, сергей лавров, григорий потемкин
Прибалтика, ЮНЕСКО, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Григорий Потемкин
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Лавров назвал позорным молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике