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Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - РИА Новости, 28.01.2025

Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:21:00+03:00

2025-01-28T11:21:00+03:00

2025-01-28T13:08:00+03:00

прибалтика

юнеско

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украина

в мире

сергей лавров

григорий потемкин

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров."Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия."Как будто специально ждали, чтобы обеспечить себе алиби", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html

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прибалтика, юнеско, россия, украина, в мире, сергей лавров, григорий потемкин