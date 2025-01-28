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Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - РИА Новости, 28.01.2025
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11:21 28.01.2025 (обновлено: 13:08 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/yunesko-1995852826.html
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - РИА Новости, 28.01.2025
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:21:00+03:00
2025-01-28T13:08:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров."Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия."Как будто специально ждали, чтобы обеспечить себе алиби", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html
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прибалтика, юнеско, россия, украина, в мире, сергей лавров, григорий потемкин
Прибалтика, ЮНЕСКО, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Григорий Потемкин
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

Лавров назвал позорным молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.
Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия.
"Как будто специально ждали, чтобы обеспечить себе алиби", - подчеркнул Лавров.
Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 16:50
 
ПрибалтикаЮНЕСКОРоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровГригорий Потемкин
 
 
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