В Челябинской области депутата задержали за взятку
В Челябинской области депутата задержали по подозрению в получении взятки
© СУ СК России по Челябинской области/TelegramЗадержание депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области по подозрению в получении взятки
Задержание депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области по подозрению в получении взятки
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв - РИА Новости. Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, являющийся также директором муниципального унитарного предприятия "Троицкий банно-прачечный комбинат", получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконные действия - заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону совместно с региональным УФСБ России.
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"В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов города Троицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
Речь идет о задержании депутата Валерия Спиридонова. По данным сайта собрания депутатов города Троицк, Спиридонов является директором МУП "Троицкий банно-прачечный комбинат", депутат - с сентября 2020 года. Родился в Республике Коми, до работы в МУП, с 2003 по 2011 год, служил по контракту в Пограничной службе ФСБ РФ города Троицка.