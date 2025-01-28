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В Челябинской области депутата задержали за взятку - РИА Новости, 28.01.2025
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06:51 28.01.2025 (обновлено: 11:39 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995821926.html
В Челябинской области депутата задержали за взятку
В Челябинской области депутата задержали за взятку - РИА Новости, 28.01.2025
В Челябинской области депутата задержали за взятку
Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:51:00+03:00
2025-01-28T11:39:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв - РИА Новости. Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, являющийся также директором муниципального унитарного предприятия "Троицкий банно-прачечный комбинат", получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконные действия - заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону совместно с региональным УФСБ России. "В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов города Троицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.Речь идет о задержании депутата Валерия Спиридонова. По данным сайта собрания депутатов города Троицк, Спиридонов является директором МУП "Троицкий банно-прачечный комбинат", депутат - с сентября 2020 года. Родился в Республике Коми, до работы в МУП, с 2003 по 2011 год, служил по контракту в Пограничной службе ФСБ РФ города Троицка.
https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html
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происшествия, россия, троицк, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Троицк, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области депутата задержали за взятку

В Челябинской области депутата задержали по подозрению в получении взятки

© СУ СК России по Челябинской области/TelegramЗадержание депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области по подозрению в получении взятки
Задержание депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© СУ СК России по Челябинской области/Telegram
Задержание депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области по подозрению в получении взятки
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв - РИА Новости. Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, являющийся также директором муниципального унитарного предприятия "Троицкий банно-прачечный комбинат", получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконные действия - заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону совместно с региональным УФСБ России.
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"В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов города Троицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
Речь идет о задержании депутата Валерия Спиридонова. По данным сайта собрания депутатов города Троицк, Спиридонов является директором МУП "Троицкий банно-прачечный комбинат", депутат - с сентября 2020 года. Родился в Республике Коми, до работы в МУП, с 2003 по 2011 год, служил по контракту в Пограничной службе ФСБ РФ города Троицка.
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