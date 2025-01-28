https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995821926.html

В Челябинской области депутата задержали за взятку

В Челябинской области депутата задержали за взятку - РИА Новости, 28.01.2025

В Челябинской области депутата задержали за взятку

Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:51:00+03:00

2025-01-28T06:51:00+03:00

2025-01-28T11:39:00+03:00

происшествия

россия

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челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв - РИА Новости. Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, являющийся также директором муниципального унитарного предприятия "Троицкий банно-прачечный комбинат", получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконные действия - заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону совместно с региональным УФСБ России. "В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов города Троицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.Речь идет о задержании депутата Валерия Спиридонова. По данным сайта собрания депутатов города Троицк, Спиридонов является директором МУП "Троицкий банно-прачечный комбинат", депутат - с сентября 2020 года. Родился в Республике Коми, до работы в МУП, с 2003 по 2011 год, служил по контракту в Пограничной службе ФСБ РФ города Троицка.

https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html

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троицк

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, троицк, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)