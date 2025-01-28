https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995819026.html
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки - РИА Новости, 28.01.2025
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки
Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:53:00+03:00
2025-01-28T05:53:00+03:00
2025-01-28T05:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии", - говорится в материалах дела, имеющих в распоряжении РИА Новости. Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 32 миллионов 642 тысячи рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Сейчас он находится в СИЗО. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения. Указывала, что он награжден государственными и ведомственными наградами, а несовершеннолетний сын страдает тяжелым заболеванием. Последний раз срок его ареста был продлен до 14 апреля, как и срок следствия. В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Второй фигурант Элгудж Кокосадзе обвиняется в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находится под подпиской о невыезде. СК РФ возбудил уголовное дело в конце марта. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html
https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Следственный комитет России (СК РФ)
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину во взятке в 32,6 миллиона рублей
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии", - говорится в материалах дела, имеющих в распоряжении РИА Новости.
Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 32 миллионов 642 тысячи рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом
" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ
). Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.
Сейчас он находится в СИЗО. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения. Указывала, что он награжден государственными и ведомственными наградами, а несовершеннолетний сын страдает тяжелым заболеванием. Последний раз срок его ареста был продлен до 14 апреля, как и срок следствия.
В ноябре Мещанский суд Москвы
приступил к рассмотрению дела по существу.
Второй фигурант Элгудж Кокосадзе обвиняется в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находится под подпиской о невыезде.
СК
РФ возбудил уголовное дело в конце марта. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.