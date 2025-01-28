https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995819026.html

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки - РИА Новости, 28.01.2025

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки

Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:53:00+03:00

2025-01-28T05:53:00+03:00

2025-01-28T05:54:00+03:00

происшествия

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии", - говорится в материалах дела, имеющих в распоряжении РИА Новости. Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 32 миллионов 642 тысячи рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Сейчас он находится в СИЗО. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения. Указывала, что он награжден государственными и ведомственными наградами, а несовершеннолетний сын страдает тяжелым заболеванием. Последний раз срок его ареста был продлен до 14 апреля, как и срок следствия. В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Второй фигурант Элгудж Кокосадзе обвиняется в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находится под подпиской о невыезде. СК РФ возбудил уголовное дело в конце марта. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", следственный комитет россии (ск рф)