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Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки - РИА Новости, 28.01.2025
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05:53 28.01.2025 (обновлено: 05:54 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995819026.html
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки - РИА Новости, 28.01.2025
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки
Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:53:00+03:00
2025-01-28T05:54:00+03:00
происшествия
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии", - говорится в материалах дела, имеющих в распоряжении РИА Новости. Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 32 миллионов 642 тысячи рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Сейчас он находится в СИЗО. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения. Указывала, что он награжден государственными и ведомственными наградами, а несовершеннолетний сын страдает тяжелым заболеванием. Последний раз срок его ареста был продлен до 14 апреля, как и срок следствия. В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Второй фигурант Элгудж Кокосадзе обвиняется в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находится под подпиской о невыезде. СК РФ возбудил уголовное дело в конце марта. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html
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происшествия, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Следственный комитет России (СК РФ)
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину во взятке в 32,6 миллиона рублей

© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Геннадий Сахаров
 Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Геннадий Сахаров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 миллиона рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии", - говорится в материалах дела, имеющих в распоряжении РИА Новости.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о взятке
24 января, 21:16
Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 32 миллионов 642 тысячи рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.
Сейчас он находится в СИЗО. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения. Указывала, что он награжден государственными и ведомственными наградами, а несовершеннолетний сын страдает тяжелым заболеванием. Последний раз срок его ареста был продлен до 14 апреля, как и срок следствия.
В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.
Второй фигурант Элгудж Кокосадзе обвиняется в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находится под подпиской о невыезде.
СК РФ возбудил уголовное дело в конце марта. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Замглавы Военно-медицинской академии Минобороны обвинили во взятке
2 января, 10:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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