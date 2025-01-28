https://ria.ru/20250128/vzryvy-1995826595.html

В Черкасской области поврежден инфраструктурный объект

В Черкасской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 28.01.2025

В Черкасской области поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект поврежден после взрывов в Умани Черкасской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:28:00+03:00

2025-01-28T08:28:00+03:00

2025-01-28T08:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден после взрывов в Умани Черкасской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное". "Поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Мэр Умани Ирина Плетнева в социальной сети Facebook* в свою очередь сообщила, что специалисты на данный момент работают над восстановлением электричества, а также тепло- и водоснабжения в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, умань, черкасская область, вооруженные силы украины, украина