В Черкасской области поврежден инфраструктурный объект
В Черкасской области после взрывов в Умани поврежден инфраструктурный объект
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден после взрывов в Умани Черкасской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное".
"Поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Мэр Умани Ирина Плетнева в социальной сети Facebook* в свою очередь сообщила, что специалисты на данный момент работают над восстановлением электричества, а также тепло- и водоснабжения в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18