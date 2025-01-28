https://ria.ru/20250128/vzryv-1995817983.html

В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 28.01.2025

В Чернигове прогремел взрыв

Взрыв произошел в Чернигове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:34:00+03:00

2025-01-28T05:34:00+03:00

2025-01-28T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в Чернигове на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". В Черниговской области объявлена воздушная тревога. "В Чернигове был слышен взрыв", - передает агентство. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чернигов

россия

черниговская область

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Дарья Буймова

в мире, чернигов, россия, черниговская область, вооруженные силы украины