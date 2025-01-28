https://ria.ru/20250128/vzryv-1995806950.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 28.01.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:02:00+03:00
2025-01-28T00:02:00+03:00
2025-01-28T00:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.В Харьковской области объявлена воздушная тревога."В Харькове был слышен взрыв", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв