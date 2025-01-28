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От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2025
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек
Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:39:00+03:00
2025-01-28T11:39:00+03:00
2025-01-28T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Всего в 2024 году, по самым скромным верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты", - сказал он в ходе брифинга.Он также добавил, что в 2024 году от атак Украины пострадали почти 350 детей, 51 ребенок погиб - больше всего в ДНР, где пострадали 127 несовершеннолетних, 11 погибли, и в Белгородской области, где были ранены 88 несовершеннолетних, 12 погибли.
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек
Мирошник: от атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек, 800 убиты