https://ria.ru/20250128/vsu-1995859748.html

От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек

От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2025

От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек

Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:39:00+03:00

2025-01-28T11:39:00+03:00

2025-01-28T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

родион мирошник

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Всего в 2024 году, по самым скромным верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты", - сказал он в ходе брифинга.Он также добавил, что в 2024 году от атак Украины пострадали почти 350 детей, 51 ребенок погиб - больше всего в ДНР, где пострадали 127 несовершеннолетних, 11 погибли, и в Белгородской области, где были ранены 88 несовершеннолетних, 12 погибли.

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

россия

украина

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика, родион мирошник