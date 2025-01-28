Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 28.01.2025 (обновлено: 13:14 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vsu-1995859748.html
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2025
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек
Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:39:00+03:00
2025-01-28T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
донецкая народная республика
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Всего в 2024 году, по самым скромным верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты", - сказал он в ходе брифинга.Он также добавил, что в 2024 году от атак Украины пострадали почти 350 детей, 51 ребенок погиб - больше всего в ДНР, где пострадали 127 несовершеннолетних, 11 погибли, и в Белгородской области, где были ранены 88 несовершеннолетних, 12 погибли.
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек

Мирошник: от атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек, 800 убиты

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч человек пострадали от украинских атак в 2024 году, свыше 800 погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Всего в 2024 году, по самым скромным верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты", - сказал он в ходе брифинга.
Он также добавил, что в 2024 году от атак Украины пострадали почти 350 детей, 51 ребенок погиб - больше всего в ДНР, где пострадали 127 несовершеннолетних, 11 погибли, и в Белгородской области, где были ранены 88 несовершеннолетних, 12 погибли.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ
08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала