https://ria.ru/20250128/vsu-1995843080.html

ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками

ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 28.01.2025

ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки около 30 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:47:00+03:00

2025-01-28T10:47:00+03:00

2025-01-28T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 30 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта в восьми муниципалитетах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 9 снарядов и совершены атаки 28 беспилотниками, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское и хутор Казачье-Рудченское атакованы 2 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 8 населенным пунктам совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам произведен обстрел с применением 5 боеприпасов и нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе село Колотиловка подверглось обстрелу с применением 3 снарядов. "Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Новая Таволжанка и хутору Марьино в ходе обстрела выпущен один боеприпас и нанесены удары 3 беспилотниками", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995823418.html

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

белгородская область

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков