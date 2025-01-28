Рейтинг@Mail.ru
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/vsu-1995843080.html
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки около 30 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:47:00+03:00
2025-01-28T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 30 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта в восьми муниципалитетах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 9 снарядов и совершены атаки 28 беспилотниками, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское и хутор Казачье-Рудченское атакованы 2 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 8 населенным пунктам совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам произведен обстрел с применением 5 боеприпасов и нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе село Колотиловка подверглось обстрелу с применением 3 снарядов. "Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Новая Таволжанка и хутору Марьино в ходе обстрела выпущен один боеприпас и нанесены удары 3 беспилотниками", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995823418.html
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками

Гладков: ВСУ около 30 раз за сутки атаковали Белгородской области беспилотниками

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 30 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта в восьми муниципалитетах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 9 снарядов и совершены атаки 28 беспилотниками, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе
07:32
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское и хутор Казачье-Рудченское атакованы 2 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 8 населенным пунктам совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам произведен обстрел с применением 5 боеприпасов и нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе село Колотиловка подверглось обстрелу с применением 3 снарядов.
"Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Новая Таволжанка и хутору Марьино в ходе обстрела выпущен один боеприпас и нанесены удары 3 беспилотниками", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ
08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала