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По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 28.01.2025 (обновлено: 08:57 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vsu-1995825620.html
По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар
По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар - РИА Новости, 28.01.2025
По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар
Натовская артиллерийская техника попала под удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:09:00+03:00
2025-01-28T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
первомайск
николаевская область
нато
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Натовская артиллерийская техника попала под удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.&quot;Прилет в Первомайск &lt;…&gt; По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады&quot;, — сказал он.С места сообщают, что после взрыва по городу "мечутся скорые", добавил собеседник агентства.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, накануне вечером в Николаевской области объявили воздушную тревогу, она продлилась почти десять часов. В 08:34 сирены включили снова.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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первомайск, николаевская область, нато, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Николаевская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар

Лебедев: при ударе по месту дислокации ВСУ в Первомайске поражена техника НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Натовская артиллерийская техника попала под удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
«

"Прилет в Первомайск <…> По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сказал он.

С места сообщают, что после взрыва по городу "мечутся скорые", добавил собеседник агентства.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, накануне вечером в Николаевской области объявили воздушную тревогу, она продлилась почти десять часов. В 08:34 сирены включили снова.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскНиколаевская областьНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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