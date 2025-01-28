https://ria.ru/20250128/vsu-1995825620.html

По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар

По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар - РИА Новости, 28.01.2025

По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар

Натовская артиллерийская техника попала под удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:09:00+03:00

2025-01-28T08:09:00+03:00

2025-01-28T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Натовская артиллерийская техника попала под удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Прилет в Первомайск <…> По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сказал он.С места сообщают, что после взрыва по городу "мечутся скорые", добавил собеседник агентства.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, накануне вечером в Николаевской области объявили воздушную тревогу, она продлилась почти десять часов. В 08:34 сирены включили снова.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

первомайск, николаевская область, нато, вооруженные силы украины, безопасность, украина