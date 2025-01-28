По месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области нанесли удар
Лебедев: при ударе по месту дислокации ВСУ в Первомайске поражена техника НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Натовская артиллерийская техника попала под удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
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"Прилет в Первомайск <…> По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сказал он.
С места сообщают, что после взрыва по городу "мечутся скорые", добавил собеседник агентства.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, накануне вечером в Николаевской области объявили воздушную тревогу, она продлилась почти десять часов. В 08:34 сирены включили снова.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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