Рейтинг@Mail.ru
Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 28.01.2025 (обновлено: 05:00 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vsu-1995814017.html
Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных
Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 28.01.2025
Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных
Украинские военные занимались мародерством в Часовом Яре и массово занимались грабежом, заявил житель города Павел Морковин в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:30:00+03:00
2025-01-28T05:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
артемовск
вооруженные силы украины
бтр-80
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные занимались мародерством в Часовом Яре и массово занимались грабежом, заявил житель города Павел Морковин в беседе с РИА Новости. "У меня стояла фура DAF и прицеп. Заезжает на территорию моего гаража 110-я бригада на трех БМП. Ребята зашли, взломали двери бокса. Все со знанием дела. Выкатили все товарно-материальные ценности: там были амортизаторы, солярка, все, что относится к гражданскому автомобилю. Товарно-материальных ценностей больше, чем на 10 тысяч долларов они забрали. Прошел месяц, приезжаю в гараж, а там следы БМП. Уже и DAF моего нет. Они и тягач мой украли", — рассказал он.По словам Морковина, подобный случай не был единичным. Так, украинские военные, используя военную технику, ограбили и его продуктовый магазин."Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР. Потом на следующий день я на работу приезжаю — опять стоит этот БТР. Сидит их командир. И нон-стоп пьют оставшиеся энергетики, кока-колу из моего магазина. Опять выломали двери и все нормально у ребят", — поделился собеседник агентства. Морковин добавил, что мародерство украинских военных в Часовом Яре было настолько распространено, что квартиры в городе обворовывали вплоть до снятия дверей, а во дворах крали даже велосипеды. Как он отмечает, награбленное имущество украинские военные отправляли к себе домой по "Новой почте".Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец — Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995622739.html
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
донбасс
часов яр
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины, бтр-80, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины, БТР-80, В мире
Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных

Житель Часова Яра Морковин: украинские военные массово грабили город

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные занимались мародерством в Часовом Яре и массово занимались грабежом, заявил житель города Павел Морковин в беседе с РИА Новости.
"У меня стояла фура DAF и прицеп. Заезжает на территорию моего гаража 110-я бригада на трех БМП. Ребята зашли, взломали двери бокса. Все со знанием дела. Выкатили все товарно-материальные ценности: там были амортизаторы, солярка, все, что относится к гражданскому автомобилю. Товарно-материальных ценностей больше, чем на 10 тысяч долларов они забрали. Прошел месяц, приезжаю в гараж, а там следы БМП. Уже и DAF моего нет. Они и тягач мой украли", — рассказал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей
Вчера, 07:02
По словам Морковина, подобный случай не был единичным. Так, украинские военные, используя военную технику, ограбили и его продуктовый магазин.
"Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР. Потом на следующий день я на работу приезжаю — опять стоит этот БТР. Сидит их командир. И нон-стоп пьют оставшиеся энергетики, кока-колу из моего магазина. Опять выломали двери и все нормально у ребят", — поделился собеседник агентства.
Морковин добавил, что мародерство украинских военных в Часовом Яре было настолько распространено, что квартиры в городе обворовывали вплоть до снятия дверей, а во дворах крали даже велосипеды. Как он отмечает, награбленное имущество украинские военные отправляли к себе домой по "Новой почте".

Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец — Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Вчера, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы УкраиныБТР-80В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала