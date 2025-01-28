https://ria.ru/20250128/vsu-1995814017.html

Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных

Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 28.01.2025

Житель Часова Яра рассказал о мародерстве украинских военных

Украинские военные занимались мародерством в Часовом Яре и массово занимались грабежом, заявил житель города Павел Морковин в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:30:00+03:00

2025-01-28T03:30:00+03:00

2025-01-28T05:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

бтр-80

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные занимались мародерством в Часовом Яре и массово занимались грабежом, заявил житель города Павел Морковин в беседе с РИА Новости. "У меня стояла фура DAF и прицеп. Заезжает на территорию моего гаража 110-я бригада на трех БМП. Ребята зашли, взломали двери бокса. Все со знанием дела. Выкатили все товарно-материальные ценности: там были амортизаторы, солярка, все, что относится к гражданскому автомобилю. Товарно-материальных ценностей больше, чем на 10 тысяч долларов они забрали. Прошел месяц, приезжаю в гараж, а там следы БМП. Уже и DAF моего нет. Они и тягач мой украли", — рассказал он.По словам Морковина, подобный случай не был единичным. Так, украинские военные, используя военную технику, ограбили и его продуктовый магазин."Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР. Потом на следующий день я на работу приезжаю — опять стоит этот БТР. Сидит их командир. И нон-стоп пьют оставшиеся энергетики, кока-колу из моего магазина. Опять выломали двери и все нормально у ребят", — поделился собеседник агентства. Морковин добавил, что мародерство украинских военных в Часовом Яре было настолько распространено, что квартиры в городе обворовывали вплоть до снятия дверей, а во дворах крали даже велосипеды. Как он отмечает, награбленное имущество украинские военные отправляли к себе домой по "Новой почте".Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец — Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995622739.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

донбасс

часов яр

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины, бтр-80, в мире