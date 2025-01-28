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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/vostok-1995866159.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Украинские формирования потеряли за сутки более 115 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:13:00+03:00
2025-01-28T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки более 115 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Времевка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, танк, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250128/vsu-1995825620.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

ВСУ потеряли более 115 военных и танк в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки более 115 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Времевка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, танк, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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