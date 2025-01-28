https://ria.ru/20250128/vmf-1995960737.html

Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами

Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами

Военно-морской флот России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:11:00+03:00

2025-01-28T17:11:00+03:00

2025-01-28T17:12:00+03:00

безопасность

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Могу сказать, что ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20241129/patrushev-1986455859.html

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безопасность, россия, николай патрушев