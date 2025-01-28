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Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами - РИА Новости, 28.01.2025
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17:11 28.01.2025 (обновлено: 17:12 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vmf-1995960737.html
Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами
Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами
Военно-морской флот России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:11:00+03:00
2025-01-28T17:12:00+03:00
безопасность
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Могу сказать, что ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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безопасность, россия, николай патрушев
Безопасность, Россия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал об оснащении ВМФ безэкипажными катерами

Патрушев: ВМФ России уже оснащается безэкипажными катерами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Могу сказать, что ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада
29 ноября 2024, 14:37
 
БезопасностьРоссияНиколай Патрушев
 
 
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