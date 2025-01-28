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Белый дом пригрозил высылать оставшихся в США после окончания срока визы
Белый дом пригрозил высылать оставшихся в США после окончания срока визы - РИА Новости, 28.01.2025
Белый дом пригрозил высылать оставшихся в США после окончания срока визы
Американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:42:00+03:00
2025-01-28T22:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Если лицо остается после истечения срока визы, оно становится нелегальным иммигрантом и становится субъектом депортации", - сказала Левитт на брифинге. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Накануне иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отчиталась о том, что за один день задержала 1179 человек, как минимум, более половины из них имеют уголовную судимость.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом пригрозил высылать оставшихся в США после окончания срока визы
Белый дом: оставшиеся в США после окончания срока визы, становятся нелегалами