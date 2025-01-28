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В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию - РИА Новости, 28.01.2025
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11:03 28.01.2025 (обновлено: 11:12 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/veypy-1995849645.html
В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию
В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию
Члены комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:03:00+03:00
2025-01-28T11:12:00+03:00
россия
артем метелев (депутат)
вячеслав володин
госдума рф
курение
вейпы
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции, сообщил глава комитета Артём Метелев. "Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект… Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать", - сказал Метелев на круглом столе Госдумы на тему "Вейпы как угроза общественному здоровью". Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
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россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф, курение, вейпы
Россия, Артем Метелев (депутат), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Курение, Вейпы
В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию

В Госдуме подготовили законопроект о запрете производства и ввоза вейпов в РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции, сообщил глава комитета Артём Метелев.
"Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект… Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать", - сказал Метелев на круглом столе Госдумы на тему "Вейпы как угроза общественному здоровью".
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
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РоссияАртем Метелев (депутат)Вячеслав ВолодинГосдума РФКурениеВейпы
 
 
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