https://ria.ru/20250128/veypy-1995849645.html

В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию

В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию

Члены комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:03:00+03:00

2025-01-28T11:03:00+03:00

2025-01-28T11:12:00+03:00

россия

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

госдума рф

курение

вейпы

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции, сообщил глава комитета Артём Метелев. "Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект… Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать", - сказал Метелев на круглом столе Госдумы на тему "Вейпы как угроза общественному здоровью". Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.

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Ольга Фомченкова

россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф, курение, вейпы