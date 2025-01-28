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Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов
Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:16:00+03:00
2025-01-28T13:16:00+03:00
2025-01-28T13:22:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
госдума рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей."Да, безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований",- сказала Попова.
https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Госдума РФ
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов
Попова заявила, что Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов