https://ria.ru/20250128/veyp-1995889714.html

Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов

Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов - РИА Новости, 28.01.2025

Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов

Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:16:00+03:00

2025-01-28T13:16:00+03:00

2025-01-28T13:22:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

госдума рф

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей."Да, безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований",- сказала Попова.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

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2025

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, госдума рф