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Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
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13:16 28.01.2025 (обновлено: 13:22 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/veyp-1995889714.html
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов
Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:16:00+03:00
2025-01-28T13:22:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
госдума рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей."Да, безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований",- сказала Попова.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Госдума РФ
Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов

Попова заявила, что Роспотребнадзор поддержал проект о запрете оборота вейпов

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор полностью поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей.
"Да, безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований",- сказала Попова.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаГосдума РФ
 
 
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