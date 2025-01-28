https://ria.ru/20250128/veyp-1995865573.html

В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов

В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов

Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, следует из документа, имеющегося в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:10:00+03:00

2025-01-28T12:10:00+03:00

2025-01-28T13:57:00+03:00

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вейпы

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления", — говорится в проекте.Под запрет также попадает производство и владение технологическим оборудованием для производства соответствующих жидкостей и устройств для их потребления.С предложением подготовить межфракционную инициативу, предусматривающую полный запрет вейпов в России, выступил на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что практически все думские фракции высказывались о необходимости такого запрета.Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Сегодня стало известно, что конституционный комитет Совета Федерации поддержал этот законопроект.

https://ria.ru/20250128/veyp-1995858110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, госдума рф, россия, курение, вейпы, здоровье