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В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
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12:10 28.01.2025 (обновлено: 13:57 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/veyp-1995865573.html
В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов
В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов
Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, следует из документа, имеющегося в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:10:00+03:00
2025-01-28T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления", — говорится в проекте.Под запрет также попадает производство и владение технологическим оборудованием для производства соответствующих жидкостей и устройств для их потребления.С предложением подготовить межфракционную инициативу, предусматривающую полный запрет вейпов в России, выступил на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что практически все думские фракции высказывались о необходимости такого запрета.Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Сегодня стало известно, что конституционный комитет Совета Федерации поддержал этот законопроект.
https://ria.ru/20250128/veyp-1995858110.html
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общество, госдума рф, россия, курение, вейпы, здоровье
Общество, Госдума РФ, Россия, Курение, Вейпы, Здоровье

В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКурение вейпа
Курение вейпа - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«
"Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления", — говорится в проекте.
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Под запрет также попадает производство и владение технологическим оборудованием для производства соответствующих жидкостей и устройств для их потребления.
С предложением подготовить межфракционную инициативу, предусматривающую полный запрет вейпов в России, выступил на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что практически все думские фракции высказывались о необходимости такого запрета.
Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Сегодня стало известно, что конституционный комитет Совета Федерации поддержал этот законопроект.
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