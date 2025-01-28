https://ria.ru/20250128/veyp-1995861050.html

Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России

Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России - РИА Новости, 28.01.2025

Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России

Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:48:00+03:00

2025-01-28T11:48:00+03:00

2025-01-28T11:55:00+03:00

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, документ есть в распоряжении РИА Новости."...Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

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2025

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