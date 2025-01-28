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Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России - РИА Новости, 28.01.2025
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11:48 28.01.2025 (обновлено: 11:55 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/veyp-1995861050.html
Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России
Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России - РИА Новости, 28.01.2025
Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России
Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:48:00+03:00
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россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, документ есть в распоряжении РИА Новости."...Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления", - сказано в документе.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов в России

Депутаты разработали проект о запрете оборота вейпов и жидкостей для них

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"...Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления", - сказано в документе.
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РоссияГосдума РФОбщество
 
 
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