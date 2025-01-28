https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html

В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России

В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России - РИА Новости, 28.01.2025

В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России

Венгрия, вероятно, получила от ЕС заверения, что некие переговоры по транзиту газа возобновятся, Москва будет отслеживать ситуацию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:28:00+03:00

2025-01-28T12:28:00+03:00

2025-01-28T12:53:00+03:00

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

москва

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Венгрия, вероятно, получила от ЕС заверения, что некие переговоры по транзиту газа возобновятся, Москва будет отслеживать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций. Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что Венгрия сняла возражения против продления европейских антироссийских санкций, согласно которым ЕС намерен продолжить переговоры с Украиной о поставках российского газа и собирается подключить к ним Венгрию и Словакию.

https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html

венгрия

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венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, дмитрий песков, в мире