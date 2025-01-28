Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 28.01.2025 (обновлено: 12:53 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html
В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России
В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России - РИА Новости, 28.01.2025
В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России
Венгрия, вероятно, получила от ЕС заверения, что некие переговоры по транзиту газа возобновятся, Москва будет отслеживать ситуацию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:28:00+03:00
2025-01-28T12:53:00+03:00
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
москва
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_9d416bdf5d0b193137b276e94dd30f7f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Венгрия, вероятно, получила от ЕС заверения, что некие переговоры по транзиту газа возобновятся, Москва будет отслеживать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций. Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что Венгрия сняла возражения против продления европейских антироссийских санкций, согласно которым ЕС намерен продолжить переговоры с Украиной о поставках российского газа и собирается подключить к ним Венгрию и Словакию.
https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4a1b80957d7fb1e97bb0179f436cf333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, дмитрий песков, в мире
Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить санкции против России

Песков заявил, что Венгрия могла получить заверения от ЕС по переговорам по газу

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Венгрия, вероятно, получила от ЕС заверения, что некие переговоры по транзиту газа возобновятся, Москва будет отслеживать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций. Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что Венгрия сняла возражения против продления европейских антироссийских санкций, согласно которым ЕС намерен продолжить переговоры с Украиной о поставках российского газа и собирается подключить к ним Венгрию и Словакию.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России
Вчера, 12:51
 
ВенгрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала