https://ria.ru/20250128/vedomosti-1995815165.html

СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо"

СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо" - РИА Новости, 28.01.2025

СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо"

Владельцы группы компаний "М.Видео — Эльдорадо" ведут переговоры с "Промсвязьбанком" о продаже торговой сети, пишут "Ведомости". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:52:00+03:00

2025-01-28T03:52:00+03:00

2025-01-28T11:29:00+03:00

экономика

коммерческая недвижимость

м.видео

эльдорадо

промсвязьбанк

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владельцы группы компаний "М.Видео — Эльдорадо" ведут переговоры с "Промсвязьбанком" о продаже торговой сети, пишут "Ведомости"."Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с "Промсвязьбанком", — сообщила газета со ссылкой на источник.Другой источник рассказал "Ведомостям", что компания ведет переговоры с одним из банков. При этом название банка собеседник раскрывать не стал.Отмечается, что в самой компании не стали комментировать эту информацию, назвав сообщения слухами.В сентябре группа "М.Видео — Эльдорадо" сообщила, что ретейлеры завершили процесс объединения брендов. в рамках которого были объединены программы лояльности. "М.Видео" в 2018 году приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М.Видео" для более рационального использования ресурсов.

https://ria.ru/20250124/wildberries-1995316284.html

https://ria.ru/20250122/rossija-1995050528.html

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экономика, коммерческая недвижимость, м.видео, эльдорадо, промсвязьбанк