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СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо" - РИА Новости, 28.01.2025
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03:52 28.01.2025 (обновлено: 11:29 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/vedomosti-1995815165.html
СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо"
СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо" - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо"
Владельцы группы компаний "М.Видео — Эльдорадо" ведут переговоры с "Промсвязьбанком" о продаже торговой сети, пишут "Ведомости". РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:52:00+03:00
2025-01-28T11:29:00+03:00
экономика
коммерческая недвижимость
м.видео
эльдорадо
промсвязьбанк
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владельцы группы компаний "М.Видео — Эльдорадо" ведут переговоры с "Промсвязьбанком" о продаже торговой сети, пишут "Ведомости"."Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с "Промсвязьбанком", — сообщила газета со ссылкой на источник.Другой источник рассказал "Ведомостям", что компания ведет переговоры с одним из банков. При этом название банка собеседник раскрывать не стал.Отмечается, что в самой компании не стали комментировать эту информацию, назвав сообщения слухами.В сентябре группа "М.Видео — Эльдорадо" сообщила, что ретейлеры завершили процесс объединения брендов. в рамках которого были объединены программы лояльности. "М.Видео" в 2018 году приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М.Видео" для более рационального использования ресурсов.
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экономика, коммерческая недвижимость, м.видео, эльдорадо, промсвязьбанк
Экономика, Коммерческая недвижимость, М.Видео, Эльдорадо, Промсвязьбанк
СМИ назвали возможного покупателя торговой сети "М.Видео — Эльдорадо"

Владельцы "М.Видео — Эльдорадо" обсуждают с "Промсвязьбанком" продажу сети

© Фото : М.Видео-ЭльдорадоВывеска "М.Видео — Эльдорадо"
Вывеска М.Видео — Эльдорадо - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : М.Видео-Эльдорадо
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владельцы группы компаний "М.Видео — Эльдорадо" ведут переговоры с "Промсвязьбанком" о продаже торговой сети, пишут "Ведомости".
"Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с "Промсвязьбанком", — сообщила газета со ссылкой на источник.
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Другой источник рассказал "Ведомостям", что компания ведет переговоры с одним из банков. При этом название банка собеседник раскрывать не стал.
Отмечается, что в самой компании не стали комментировать эту информацию, назвав сообщения слухами.
В сентябре группа "М.Видео — Эльдорадо" сообщила, что ретейлеры завершили процесс объединения брендов. в рамках которого были объединены программы лояльности.
"М.Видео" в 2018 году приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М.Видео" для более рационального использования ресурсов.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьМ.ВидеоЭльдорадоПромсвязьбанк
 
 
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