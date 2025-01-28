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Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии - РИА Новости, 28.01.2025
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14:28 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/uragan-1995917183.html
Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии
Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии - РИА Новости, 28.01.2025
Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии
Ураганный ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:28:00+03:00
2025-01-28T14:28:00+03:00
происшествия
тикси
полярные авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
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ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Ураганный ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". "27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 метров в секунду, повреждены лопасти несущего винта у двух воздушных судов Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", - говорится в сообщении. Отмечается, что территориальное управление Росавиации проводит проверку. Группа из специалистов инженерно-авиационной службы авиакомпании даст оценку повреждениям и дальнейшему восстановлению вертолетов. При нормализации погоды группа вылетит в Тикси для проведения необходимых процедур. По данным правительства республики, с 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах отменены. На побережье Булунского района Якутии бушует пурга, видимость - менее 100 метров. Утром 28 января оперштаб Якутии сообщил, что в Тикси из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей обеспечат водой с озера.
https://ria.ru/20250127/vertolet-1995724522.html
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происшествия, тикси, полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Тикси, Полярные авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ, Россия
Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии

Ураганный ветер повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8 в Якутии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВертолет МИ-8
Вертолет МИ-8 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолет МИ-8. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Ураганный ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
«
"27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 метров в секунду, повреждены лопасти несущего винта у двух воздушных судов Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что территориальное управление Росавиации проводит проверку. Группа из специалистов инженерно-авиационной службы авиакомпании даст оценку повреждениям и дальнейшему восстановлению вертолетов. При нормализации погоды группа вылетит в Тикси для проведения необходимых процедур.
По данным правительства республики, с 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах отменены. На побережье Булунского района Якутии бушует пурга, видимость - менее 100 метров.
Утром 28 января оперштаб Якутии сообщил, что в Тикси из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей обеспечат водой с озера.
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ПроисшествияТиксиПолярные авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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