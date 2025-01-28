https://ria.ru/20250128/uragan-1995917183.html

Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии

Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии - РИА Новости, 28.01.2025

Ураганный ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии

Ураганный ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:28:00+03:00

2025-01-28T14:28:00+03:00

2025-01-28T14:28:00+03:00

происшествия

тикси

полярные авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8 амтш

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151594/63/1515946394_0:0:2364:1331_1920x0_80_0_0_6f6d4704648f5cfc0a63090de3b2aeb5.jpg

ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Ураганный ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". "27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 метров в секунду, повреждены лопасти несущего винта у двух воздушных судов Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", - говорится в сообщении. Отмечается, что территориальное управление Росавиации проводит проверку. Группа из специалистов инженерно-авиационной службы авиакомпании даст оценку повреждениям и дальнейшему восстановлению вертолетов. При нормализации погоды группа вылетит в Тикси для проведения необходимых процедур. По данным правительства республики, с 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах отменены. На побережье Булунского района Якутии бушует пурга, видимость - менее 100 метров. Утром 28 января оперштаб Якутии сообщил, что в Тикси из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей обеспечат водой с озера.

https://ria.ru/20250127/vertolet-1995724522.html

https://ria.ru/20250116/sud-1993979480.html

тикси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тикси, полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, россия