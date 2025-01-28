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В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва - РИА Новости, 28.01.2025
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22:57 28.01.2025 (обновлено: 23:01 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ukraina-1996013139.html
В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва
В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва - РИА Новости, 28.01.2025
В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва
Украинские парламентарии разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:57:00+03:00
2025-01-28T23:01:00+03:00
в мире
украина
максим бужанский
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские парламентарии разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за нарушения порядка призыва военнообязанных, кроме прочего, предлагают отправлять нарушителей в тюрьму на срок от 3 до 8 лет, сообщает украинский телеканал "Прямой". Украинский парламентарий Максим Бужанский накануне сообщил, что проект закона об ответственности представителей военкоматов и военно-врачебных комиссий (ВВК) за незаконные действия зарегистрирован на сайте Верховной рады. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и ВВК за нарушение порядка призыва. В частности, как уточняет телеканал, предлагается дополнить уголовный кодекс новыми статьями - одна из которых касается нарушения порядка медицинского осмотра для определения годности к службе, вторая, касающейся нарушения порядка призыва граждан на военную службу. "Согласно предложению, наказание за эти нарушения может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250128/mobilizatsiya-1996012962.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995923385.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995822751.html
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в мире, украина, максим бужанский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва

В Раде ввести уголовную ответственность за нарушения ТЦК порядка призыва

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские парламентарии разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за нарушения порядка призыва военнообязанных, кроме прочего, предлагают отправлять нарушителей в тюрьму на срок от 3 до 8 лет, сообщает украинский телеканал "Прямой".
Украинский парламентарий Максим Бужанский накануне сообщил, что проект закона об ответственности представителей военкоматов и военно-врачебных комиссий (ВВК) за незаконные действия зарегистрирован на сайте Верховной рады.
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В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и ВВК за нарушение порядка призыва. В частности, как уточняет телеканал, предлагается дополнить уголовный кодекс новыми статьями - одна из которых касается нарушения порядка медицинского осмотра для определения годности к службе, вторая, касающейся нарушения порядка призыва граждан на военную службу.
"Согласно предложению, наказание за эти нарушения может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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