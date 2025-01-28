https://ria.ru/20250128/ukraina-1996013139.html

В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва

В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва - РИА Новости, 28.01.2025

В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК за нарушения порядка призыва

Украинские парламентарии разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:57:00+03:00

2025-01-28T22:57:00+03:00

2025-01-28T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские парламентарии разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за нарушения порядка призыва военнообязанных, кроме прочего, предлагают отправлять нарушителей в тюрьму на срок от 3 до 8 лет, сообщает украинский телеканал "Прямой". Украинский парламентарий Максим Бужанский накануне сообщил, что проект закона об ответственности представителей военкоматов и военно-врачебных комиссий (ВВК) за незаконные действия зарегистрирован на сайте Верховной рады. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и ВВК за нарушение порядка призыва. В частности, как уточняет телеканал, предлагается дополнить уголовный кодекс новыми статьями - одна из которых касается нарушения порядка медицинского осмотра для определения годности к службе, вторая, касающейся нарушения порядка призыва граждан на военную службу. "Согласно предложению, наказание за эти нарушения может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250128/mobilizatsiya-1996012962.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995923385.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995822751.html

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в мире, украина, максим бужанский, верховная рада украины, вооруженные силы украины