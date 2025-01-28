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Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине - РИА Новости, 28.01.2025
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17:06 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995958924.html
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине
Запад заинтересован затягивать боевые действия на Украине ради заказов для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:06:00+03:00
2025-01-28T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад заинтересован затягивать боевые действия на Украине ради заказов для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Помощник президента РФ добавил, что просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий. "Передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995958083.html
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993673256.html
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671413.html
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россия, украина, сша, николай патрушев, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, США, Николай Патрушев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине

Патрушев: Запад заинтересован затягивать бои на Украине ради заказов для ОПК

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад заинтересован затягивать боевые действия на Украине ради заказов для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 17:02
Помощник президента РФ добавил, что просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий.
«
"Передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом встречи с членом Политбюро ЦК КПК Ваном И в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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14 января, 15:13
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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РоссияУкраинаСШАНиколай ПатрушевСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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