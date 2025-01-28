https://ria.ru/20250128/ukraina-1995958083.html

Британия добивается создания новой колонии на Украине, заявил Патрушев

Британия добивается создания новой колонии на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025

Британия добивается создания новой колонии на Украине, заявил Патрушев

Соглашением о "столетнем партнерстве" с Киевом Лондон добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, заявил в интервью помощник... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:02:00+03:00

2025-01-28T17:02:00+03:00

2025-01-28T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Соглашением о "столетнем партнерстве" с Киевом Лондон добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, заявил в интервью помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Вспомните, как Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами. Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины", - подчеркнул он. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, киев, лондон, николай патрушев, кир стармер, украина