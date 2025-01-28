https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html

Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США

Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США - РИА Новости, 28.01.2025

Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США

Ряд украинских СМИ попросили читателей о финансовой поддержке после сообщений о приостановке финансирования проектов на Украине агентством США по международному РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:50:00+03:00

2025-01-28T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ряд украинских СМИ попросили читателей о финансовой поддержке после сообщений о приостановке финансирования проектов на Украине агентством США по международному развитию (USAID), сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Ряд украинских медиа просят своих читателей о финансовой поддержке из-за приостановки американских грантовых программ Трампом. В частности, об этом прямо сообщают Hromadske (позиционирует себя, как независимое СМИ – ред.) и Bihus info (украинский проект, занимающийся журналистскими расследованиями – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, также о помощи попросили издание "Украинская правда" и украинская общественная организация, освещающая деятельность СМИ "Детектор медиа". При этом они не назвали прямо причиной этого приостановку финансирования проектов USAID. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250128/ssha-1995846135.html

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в мире, технологии, украина, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, страна.ua