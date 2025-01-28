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Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США - РИА Новости, 28.01.2025
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16:50 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html
Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США
Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США - РИА Новости, 28.01.2025
Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США
Ряд украинских СМИ попросили читателей о финансовой поддержке после сообщений о приостановке финансирования проектов на Украине агентством США по международному РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:50:00+03:00
2025-01-28T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ряд украинских СМИ попросили читателей о финансовой поддержке после сообщений о приостановке финансирования проектов на Украине агентством США по международному развитию (USAID), сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Ряд украинских медиа просят своих читателей о финансовой поддержке из-за приостановки американских грантовых программ Трампом. В частности, об этом прямо сообщают Hromadske (позиционирует себя, как независимое СМИ – ред.) и Bihus info (украинский проект, занимающийся журналистскими расследованиями – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, также о помощи попросили издание "Украинская правда" и украинская общественная организация, освещающая деятельность СМИ "Детектор медиа". При этом они не назвали прямо причиной этого приостановку финансирования проектов USAID. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
https://ria.ru/20250128/ssha-1995846135.html
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в мире, технологии, украина, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, страна.ua
В мире, Технологии, Украина, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Страна.ua
Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США

"Страна.ua": украинские СМИ попросили читателей о финансовой поддержке

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ряд украинских СМИ попросили читателей о финансовой поддержке после сообщений о приостановке финансирования проектов на Украине агентством США по международному развитию (USAID), сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
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"Ряд украинских медиа просят своих читателей о финансовой поддержке из-за приостановки американских грантовых программ Трампом. В частности, об этом прямо сообщают Hromadske (позиционирует себя, как независимое СМИ – ред.) и Bihus info (украинский проект, занимающийся журналистскими расследованиями – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, также о помощи попросили издание "Украинская правда" и украинская общественная организация, освещающая деятельность СМИ "Детектор медиа". При этом они не назвали прямо причиной этого приостановку финансирования проектов USAID.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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В миреТехнологииУкраинаСШАДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАСтрана.ua
 
 
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