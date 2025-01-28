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На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 28.01.2025 (обновлено: 16:08 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995942361.html
На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.01.2025
На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал Economist о серьезных проблемах ВСУ на передовой плохим знаком для Киева. Об этом он написал в соцсети... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:07:00+03:00
2025-01-28T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал Economist о серьезных проблемах ВСУ на передовой плохим знаком для Киева. Об этом он написал в соцсети X."Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — говорится в публикации. Во вторник британское издание со ссылкой на украинских военных написало, что у них нет больше тактики, кроме как затыкать дыры, чтобы остановить продвижение российских военных. В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте

Журналист Христофору: признание военных ВСУ стало плохим знаком для Киева

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал Economist о серьезных проблемах ВСУ на передовой плохим знаком для Киева. Об этом он написал в соцсети X.

"Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — говорится в публикации.
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Во вторник британское издание со ссылкой на украинских военных написало, что у них нет больше тактики, кроме как затыкать дыры, чтобы остановить продвижение российских военных.

В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
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