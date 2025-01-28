https://ria.ru/20250128/ukraina-1995942361.html

На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте

На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.01.2025

На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал Economist о серьезных проблемах ВСУ на передовой плохим знаком для Киева. Об этом он написал в соцсети... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:07:00+03:00

2025-01-28T16:07:00+03:00

2025-01-28T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал Economist о серьезных проблемах ВСУ на передовой плохим знаком для Киева. Об этом он написал в соцсети X."Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — говорится в публикации. Во вторник британское издание со ссылкой на украинских военных написало, что у них нет больше тактики, кроме как затыкать дыры, чтобы остановить продвижение российских военных. В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины