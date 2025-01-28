На Западе заметили важную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
Журналист Христофору: признание военных ВСУ стало плохим знаком для Киева
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал Economist о серьезных проблемах ВСУ на передовой плохим знаком для Киева. Об этом он написал в соцсети X.
"Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — говорится в публикации.
"Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — говорится в публикации.
Во вторник британское издание со ссылкой на украинских военных написало, что у них нет больше тактики, кроме как затыкать дыры, чтобы остановить продвижение российских военных.
В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".