https://ria.ru/20250128/ukraina-1995923385.html

На Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации

На Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации - РИА Новости, 28.01.2025

На Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации

Мэру города Дрогобыч во Львовской области Тарасу Кучме, а также еще ряду глав других городов региона выписали штраф за невыполнение мобилизационного задания и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:41:00+03:00

2025-01-28T14:41:00+03:00

2025-01-28T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мэру города Дрогобыч во Львовской области Тарасу Кучме, а также еще ряду глав других городов региона выписали штраф за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации, сообщает во вторник местное издание ZAXID.NET. "Городскому голове Дрогобыча Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий по мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ZAXID.NET. По информации издания, постановление о наложении штрафа "за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации" выписаны также на мэров ряда других городов Львовской области. Издание уточняет, что размер штрафа составляет около 36 тысяч гривен (851 доллар). Мэр Дорогобыча с таким решением военкомата не согласен и намерен его обжаловать. "Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задачи, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) на призыв? Каким образом я могу? Что я силой за уши буду притягивать людей что ли? Как они это представляют? У меня есть армия, полиция? Что у меня есть?" - приводит слова Кучмы издание. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250127/es-1995770087.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994623327.html

https://ria.ru/20250122/ukraina-1995036879.html

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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины