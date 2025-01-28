На Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации
Несколько мэров на Украине получили штраф за невыполнение плана мобилизации
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мэру города Дрогобыч во Львовской области Тарасу Кучме, а также еще ряду глав других городов региона выписали штраф за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации, сообщает во вторник местное издание ZAXID.NET.
"Городскому голове Дрогобыча Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий по мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ZAXID.NET.
По информации издания, постановление о наложении штрафа "за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации" выписаны также на мэров ряда других городов Львовской области. Издание уточняет, что размер штрафа составляет около 36 тысяч гривен (851 доллар). Мэр Дорогобыча с таким решением военкомата не согласен и намерен его обжаловать.
"Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задачи, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) на призыв? Каким образом я могу? Что я силой за уши буду притягивать людей что ли? Как они это представляют? У меня есть армия, полиция? Что у меня есть?" - приводит слова Кучмы издание.
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Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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