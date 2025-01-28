В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте
Economist: солдаты ВСУ на передовой перешли к тактике затыкания дыр
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой, пишет Economist.
“У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника”, — сказал командир в отставке с позывным “Купол”, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.
“У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника”, — сказал командир в отставке с позывным “Купол”, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.
Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.
“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.
В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.
В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.