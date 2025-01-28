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В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте

В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 28.01.2025

В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте

ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой, пишет Economist. “У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:57:00+03:00

2025-01-28T12:57:00+03:00

2025-01-28T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой, пишет Economist. “У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника”, — сказал командир в отставке с позывным “Купол”, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, донбасс, киев