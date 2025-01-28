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В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 28.01.2025 (обновлено: 13:31 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html
В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте
В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 28.01.2025
В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой, пишет Economist. “У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:57:00+03:00
2025-01-28T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донбасс
киев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой, пишет Economist. “У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника”, — сказал командир в отставке с позывным “Купол”, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донбасс, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Киев
В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте

Economist: солдаты ВСУ на передовой перешли к тактике затыкания дыр

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой на передовой, пишет Economist.

“У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника”, — сказал командир в отставке с позывным “Купол”, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.
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Кроме того, командующий украинской тактической группой в Донбассе Павел Федосенко заявил о серьезной нехватке живой силы.

“Мы отчаянно пытаемся восполнить наши потери сил на поле боя", — отметил он.

В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассКиев
 
 
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