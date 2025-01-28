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СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 28.01.2025 (обновлено: 15:54 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html
СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу
СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу
Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent."Владимир Зеленский выразил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:10:00+03:00
2025-01-28T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
киев
сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent."Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — говорится в публикации. Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин подчеркивал свою открытость к переговорам с Трампом по широкому кругу вопросов, включая вооруженный конфликт на Украине. В свою очередь, глава Белого дома также выразил желание переговорить с Путиным о прекращении военных действий, в отличие от ушедшей администрации Джо Байдена, пишет издание.После этого Зеленский заявлял, что прекратить боевые действия будет невозможно, если Трамп не подключит Украину к переговорному процессу. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, США
СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу

Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Украину к переговорам с РФ

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent.

"Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — говорится в публикации.
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Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин подчеркивал свою открытость к переговорам с Трампом по широкому кругу вопросов, включая вооруженный конфликт на Украине. В свою очередь, глава Белого дома также выразил желание переговорить с Путиным о прекращении военных действий, в отличие от ушедшей администрации Джо Байдена, пишет издание.

После этого Зеленский заявлял, что прекратить боевые действия будет невозможно, если Трамп не подключит Украину к переговорному процессу.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинКиевСША
 
 
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