https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html

СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу

СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу - РИА Новости, 28.01.2025

СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent."Владимир Зеленский выразил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:10:00+03:00

2025-01-28T10:10:00+03:00

2025-01-28T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent."Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — говорится в публикации. Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин подчеркивал свою открытость к переговорам с Трампом по широкому кругу вопросов, включая вооруженный конфликт на Украине. В свою очередь, глава Белого дома также выразил желание переговорить с Путиным о прекращении военных действий, в отличие от ушедшей администрации Джо Байдена, пишет издание.После этого Зеленский заявлял, что прекратить боевые действия будет невозможно, если Трамп не подключит Украину к переговорному процессу. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, киев, сша