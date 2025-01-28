СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу
Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Украину к переговорам с РФ
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent.
"Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — говорится в публикации.
"Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — говорится в публикации.
Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин подчеркивал свою открытость к переговорам с Трампом по широкому кругу вопросов, включая вооруженный конфликт на Украине. В свою очередь, глава Белого дома также выразил желание переговорить с Путиным о прекращении военных действий, в отличие от ушедшей администрации Джо Байдена, пишет издание.
После этого Зеленский заявлял, что прекратить боевые действия будет невозможно, если Трамп не подключит Украину к переговорному процессу.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
После этого Зеленский заявлял, что прекратить боевые действия будет невозможно, если Трамп не подключит Украину к переговорному процессу.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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