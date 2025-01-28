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WSJ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины - РИА Новости, 28.01.2025
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09:39 28.01.2025 (обновлено: 10:00 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995833499.html
WSJ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины
WSJ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины - РИА Новости, 28.01.2025
WSJ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины
Приостановка предоставления американской помощи другим странам может заморозить финансирование, выделяемое Украине и Тайваню на закупки вооружений, пишет газета РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:39:00+03:00
2025-01-28T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Приостановка предоставления американской помощи другим странам может заморозить финансирование, выделяемое Украине и Тайваню на закупки вооружений, пишет газета Wall Street Journal. "Из-за роли Госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американских вооружений", — говорится в статье. Тем не менее, отмечает издание, это не единственный источник получения вооружений для Украины и Тайваня. Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом.После этого, по информации украинского телеканала "Общественное", киевский офис американского агентства по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты. Как подчеркнул источник канала, сейчас сотрудники отделения ничего не знают о дальнейшей судьбе программы на Украине. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Китае же неоднократно обвиняли США в том, что поставками оружия они подталкивают Тайвань к войне, и призывали немедленно прекратить военные связи с островом.
https://ria.ru/20250127/tramp-1995745616.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
WSJ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины

WSJ: остановка помощи США заморозит выделяемые Киеву средства на закупку оружия

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Приостановка предоставления американской помощи другим странам может заморозить финансирование, выделяемое Украине и Тайваню на закупки вооружений, пишет газета Wall Street Journal.
"Из-за роли Госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американских вооружений", — говорится в статье.
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Тем не менее, отмечает издание, это не единственный источник получения вооружений для Украины и Тайваня.
Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом.
После этого, по информации украинского телеканала "Общественное", киевский офис американского агентства по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты. Как подчеркнул источник канала, сейчас сотрудники отделения ничего не знают о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Китае же неоднократно обвиняли США в том, что поставками оружия они подталкивают Тайвань к войне, и призывали немедленно прекратить военные связи с островом.
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