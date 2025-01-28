https://ria.ru/20250128/ukraina-1995822751.html

Бывший солдат ВСУ заявил, что его мобилизовали с 75 процентами ожогов тела

Бывший солдат ВСУ заявил, что его мобилизовали с 75 процентами ожогов тела - РИА Новости, 28.01.2025

Бывший солдат ВСУ заявил, что его мобилизовали с 75 процентами ожогов тела

Бойца ВСУ, сбежавшего из лагеря НАТО в Великобритании, на Украине мобилизовали несмотря на то, что при призыве на военную службу он был комиссован по состоянию... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:22:00+03:00

2025-01-28T07:22:00+03:00

2025-01-28T07:47:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 28 янв - РИА Новости. Бойца ВСУ, сбежавшего из лагеря НАТО в Великобритании, на Украине мобилизовали несмотря на то, что при призыве на военную службу он был комиссован по состоянию здоровья из-за 75% ожогов тела, полученных на пожаре, об этом сам бывший украинский военнослужащий по имени Валерий Федорович С. рассказал РИА Новости. "В конце октября в 20-х числах шел на работу. Сотрудники ТЦК и полиция остановили на остановке, начали документы спрашивать. По предлогом, что после обновления данных поедешь, сказали. Дальше за полдня состряпали медицинскую комиссию и военный билет и я попал в распределительный военный центр, где распределяют по частям военным. Повезли в бригаду под Ровно. В Ровно приехали под утро, часов в пять, наверное... Врач осмотрел, оказалось, что я негоден, вернули в распредцентр. На следующий день утром поехали в другую часть в Десне под Киевом, там медкомиссия сказала, что все нормально, поеду служить. Пробыл там полторы недели. Не знаю по какому отбору я поехал с группой в Британию на обучение", - рассказал Валерий. При этом, по его словам, многочисленные ожоги тела и части внутренних органов он получил в детстве на пожаре и при призыве в вооруженные силы Украины на срочную службу медкомиссия признала его негодным для службы. "По состоянию здоровья (комиссовали). В детстве получил большую степень ожогов, буквально на центральной легочной трахее. При нагрузке задыхаюсь. При тяжелых работах - невозможно отдышаться. До рвотного рефлекса. Вообще ожог тела 75%, из них 55% ожоги третьей степени, тяжелые", - пояснил он. Он также рассказал, что после того, как окончательно понял, что его все же мобилизуют в ВСУ, он пытался обратиться в суд с помощью адвокатов, однако за его дело просто опасались браться, несмотря на наличие у него медицинских справок. "Я пытался через юристов, но никто конкретно, скажем так, стопроцентного ответа мне никто не давал. Пробовал договориться через инструкторов. Безуспешно. Не страх, просто в последнее время идет полная мобилизация. Даже эпилептиков забирают. При мне был случай - два человека один за одним упали в эпилепсию, их откачали и они поехали. А по поводу юристов - это через суд. Там 50 на 50 шансы... Я понимаю, что дальше уже тянуть некуда, и "там" (на передовой) точно 50 на 50. Поэтому решил, что я лучше на "ноги встану", - добавил он, объясняя почему решился на побег из британского лагеря НАТО.

https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

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Дарья Буймова

в мире, ровно, киев, вооруженные силы украины, нато, украина