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Запад признает военные успехи России, заявил турецкий политолог - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:40 28.01.2025 (обновлено: 05:46 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995818287.html
Запад признает военные успехи России, заявил турецкий политолог
Запад признает военные успехи России, заявил турецкий политолог - РИА Новости, 28.01.2025
Запад признает военные успехи России, заявил турецкий политолог
Запад признает военные успехи РФ, но не хочет выглядеть проигравшей стороной в украинском кризисе, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:40:00+03:00
2025-01-28T05:46:00+03:00
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АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Запад признает военные успехи РФ, но не хочет выглядеть проигравшей стороной в украинском кризисе, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.Ранее в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Российский сенатор Алексей Пушков 25 января заявил, что решение Трампа о приостановке программ по оказанию помощи другим странам, включая Украину, говорит о том, что поддержка Киева не является приоритетом для Вашингтона."Переговоры (лидеров РФ и США) начнутся. Это однозначно. Тут главный вопрос: завершится ли конфликт путем этих переговоров? Это зависит от их хода. Трамп, конечно же, попытается защитить интересы США и Запада на Украине, Россия же будет защищать свои успехи на линии фронта. Критическая точка - членство Украины в НАТО. Россия не примет это. Возможно, этот вопрос останется открытым, забудется. Запад просто не хочет выглядеть проигравшей стороной. Но при этом принимает военный успех России, понимает, что освобожденные земли уже являются территорией России", - сказал собеседник агентства.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, нато, владимир путин, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США
Запад признает военные успехи России, заявил турецкий политолог

Политолог Латифоглу: Запад не хочет выглядеть проигравшим в украинском кризисе

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Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Запад признает военные успехи РФ, но не хочет выглядеть проигравшей стороной в украинском кризисе, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
Ранее в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Российский сенатор Алексей Пушков 25 января заявил, что решение Трампа о приостановке программ по оказанию помощи другим странам, включая Украину, говорит о том, что поддержка Киева не является приоритетом для Вашингтона.
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"Переговоры (лидеров РФ и США) начнутся. Это однозначно. Тут главный вопрос: завершится ли конфликт путем этих переговоров? Это зависит от их хода. Трамп, конечно же, попытается защитить интересы США и Запада на Украине, Россия же будет защищать свои успехи на линии фронта. Критическая точка - членство Украины в НАТО. Россия не примет это. Возможно, этот вопрос останется открытым, забудется. Запад просто не хочет выглядеть проигравшей стороной. Но при этом принимает военный успех России, понимает, что освобожденные земли уже являются территорией России", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампНАТОВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСША
 
 
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