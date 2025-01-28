ВС России нанесли серию ударов по Украине
ВС России ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине.
"По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
"По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
Он также сообщил, что удар нанесли и по аэродрому Школьный в Одессе, где находится много складов и где собирают беспилотники.
Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге. Также воздушную тревогу объявляли в Киеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге. Также воздушную тревогу объявляли в Киеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.