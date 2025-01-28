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ВС России нанесли серию ударов по Украине - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/udar-1995860549.html
ВС России нанесли серию ударов по Украине
ВС России нанесли серию ударов по Украине - РИА Новости, 28.01.2025
ВС России нанесли серию ударов по Украине
Российские войска ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине. "По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:45:00+03:00
2025-01-28T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине. "По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.Он также сообщил, что удар нанесли и по аэродрому Школьный в Одессе, где находится много складов и где собирают беспилотники.Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге. Также воздушную тревогу объявляли в Киеве. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли серию ударов по Украине

ВС России ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине.

"По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
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Он также сообщил, что удар нанесли и по аэродрому Школьный в Одессе, где находится много складов и где собирают беспилотники.

Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге. Также воздушную тревогу объявляли в Киеве.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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