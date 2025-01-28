https://ria.ru/20250128/udar-1995860549.html

ВС России нанесли серию ударов по Украине

ВС России нанесли серию ударов по Украине - РИА Новости, 28.01.2025

ВС России нанесли серию ударов по Украине

Российские войска ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине. "По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:45:00+03:00

2025-01-28T11:45:00+03:00

2025-01-28T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска ночью ударили по связанным с ВСУ объектам на Украине. "По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады", — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.Он также сообщил, что удар нанесли и по аэродрому Школьный в Одессе, где находится много складов и где собирают беспилотники.Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге. Также воздушную тревогу объявляли в Киеве. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф