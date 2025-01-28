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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 28.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 600 военнослужащих и два танка, а также БМП... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:09:00+03:00
2025-01-28T12:09:00+03:00
2025-01-28T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 600 военнослужащих и два танка, а также БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Лысовка, Крымское, Зверево, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Ясеновое, Нововасилевка и Котлино Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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зверево, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Зверево, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 600 военных и два танка в зоне действий группировки "Центр"