https://ria.ru/20250128/trener-1995941429.html

На Урале тренера по плаванию заподозрили в домогательствах к воспитаннице

На Урале тренера по плаванию заподозрили в домогательствах к воспитаннице - РИА Новости, 28.01.2025

На Урале тренера по плаванию заподозрили в домогательствах к воспитаннице

Тридцатипятилетнего тренера по плаванию из Екатеринбурга обвинили в домогательствах к своей воспитаннице и завели против него 33 уголовных дела, он находится... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:00:00+03:00

2025-01-28T16:00:00+03:00

2025-01-28T16:00:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Тридцатипятилетнего тренера по плаванию из Екатеринбурга обвинили в домогательствах к своей воспитаннице и завели против него 33 уголовных дела, он находится под арестом, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Мисиюк. "В прошлом году тренер по плаванию (подзащитный – ред.) договорился перевести к другому преподавателю свою воспитанницу, так как она систематически нарушала спортивную дисциплину… В итоге потом девочка ушла, а через некоторое время написала заявление, что с 2020 года она якобы подвергалась домогательствам. Обвинила человека в том, что как будто, оставаясь один на один, он домогался до нее, целовал и обнимал", – сказал собеседник агентства. Мисиюк уточнил, что задержали тренера в мае 2024 года, а 33 уголовных дела возбуждены по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), так как девочке тогда было меньше 12 лет. "Если она говорит, что это проходило практически ежедневно, то по логике должно быть больше эпизодов – более 1000, а не 33, но следствие так посчитало. Первоначально ему предъявлено обвинение по двум уголовным делам, сейчас – 33, которые потом будут объединены в одно", – добавил он. По словам адвоката, дело еще не поступило в суд, оно расследуется, но скоро его подзащитному будет предъявлено окончательное обвинение. Сейчас суд продлил ему меру пресечения до 13 февраля. В пресс-службе регионального управления СК воздержались от комментариев по данному делу.

https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html

https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)