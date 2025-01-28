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"Исключить из процесса": на Западе раскрыли, что задумал Трамп - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 28.01.2025 (обновлено: 22:47 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tramp-1996011359.html
"Исключить из процесса": на Западе раскрыли, что задумал Трамп
"Исключить из процесса": на Западе раскрыли, что задумал Трамп - РИА Новости, 28.01.2025
"Исключить из процесса": на Западе раскрыли, что задумал Трамп
США хотят исключить ЕС и Киев из процесса переговоров по украинскому конфликту, такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:33:00+03:00
2025-01-28T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США хотят исключить ЕС и Киев из процесса переговоров по украинскому конфликту, такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев", — заявил он.По словам эксперта, США и России будет легче договориться напрямую, нежели в присутствии ЕС и Украины, которые, на его взгляд, будут лишь отвлекающими факторами.Меркурис добавил, что в случае прямого контакта двух стран они могут выйти за рамки украинского конфликта и обсудить более глобальные вопросы.На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. Глава киевского режима заявил, что благодарен Европе за финансовую помощь, но не уверен в намерении Трампа вести переговоры с Россией вместе с ЕС.В тот же день еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что после инаугурационной речи Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Брюсселе до сих пор не имеют представления о новой политике США в этом направлении.
https://ria.ru/20250128/kiev-1995947423.html
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Исключить из процесса": на Западе раскрыли, что задумал Трамп

Меркурис: США хотят исключить ЕС и Украину из переговорного процесса

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США хотят исключить ЕС и Киев из процесса переговоров по украинскому конфликту, такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев", — заявил он.
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По словам эксперта, США и России будет легче договориться напрямую, нежели в присутствии ЕС и Украины, которые, на его взгляд, будут лишь отвлекающими факторами.
Меркурис добавил, что в случае прямого контакта двух стран они могут выйти за рамки украинского конфликта и обсудить более глобальные вопросы.
На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. Глава киевского режима заявил, что благодарен Европе за финансовую помощь, но не уверен в намерении Трампа вести переговоры с Россией вместе с ЕС.
В тот же день еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что после инаугурационной речи Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Брюсселе до сих пор не имеют представления о новой политике США в этом направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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