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Трамп оскорбил журналиста CNN - РИА Новости, 28.01.2025
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20:24 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html
Трамп оскорбил журналиста CNN
Трамп оскорбил журналиста CNN - РИА Новости, 28.01.2025
Трамп оскорбил журналиста CNN
Президент США Дональд Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и заодно оскорбил репортера в посте в соцсети Truth Social. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:24:00+03:00
2025-01-28T20:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и заодно оскорбил репортера в посте в соцсети Truth Social.&quot;Ого, действительно хорошие новости! Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN &quot;фейк-ньюз&quot; в полуночный час, &quot;долину смерти&quot;, из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта. Говорят, он собирается уволиться, что еще лучше. Джим - капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался&quot;, - написал Трамп.Трамп еще во время своего первого срока открыто конфликтовал с журналистами, некоторые медиа он целиком называет "фейковыми", другие предлагает закрыть. Продемократический канал CNN входит в число самых нелюбимых вещателей республиканца. Акоста заявил в эфире телеканала, что увольняется после 18 лет работы. "Никогда не хорошее время преклоняться перед тираном", - добавил он.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995195534.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп оскорбил журналиста CNN

Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и оскорбил репортера

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и заодно оскорбил репортера в посте в соцсети Truth Social.
«

"Ого, действительно хорошие новости! Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN "фейк-ньюз" в полуночный час, "долину смерти", из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта. Говорят, он собирается уволиться, что еще лучше. Джим - капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался", - написал Трамп.

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Трамп еще во время своего первого срока открыто конфликтовал с журналистами, некоторые медиа он целиком называет "фейковыми", другие предлагает закрыть. Продемократический канал CNN входит в число самых нелюбимых вещателей республиканца.
Акоста заявил в эфире телеканала, что увольняется после 18 лет работы. "Никогда не хорошее время преклоняться перед тираном", - добавил он.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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