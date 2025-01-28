Трамп оскорбил журналиста CNN
Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и оскорбил репортера
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и заодно оскорбил репортера в посте в соцсети Truth Social.
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"Ого, действительно хорошие новости! Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN "фейк-ньюз" в полуночный час, "долину смерти", из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта. Говорят, он собирается уволиться, что еще лучше. Джим - капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался", - написал Трамп.
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Трамп еще во время своего первого срока открыто конфликтовал с журналистами, некоторые медиа он целиком называет "фейковыми", другие предлагает закрыть. Продемократический канал CNN входит в число самых нелюбимых вещателей республиканца.
Акоста заявил в эфире телеканала, что увольняется после 18 лет работы. "Никогда не хорошее время преклоняться перед тираном", - добавил он.
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