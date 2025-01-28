https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

Трамп оскорбил журналиста CNN

Трамп оскорбил журналиста CNN - РИА Новости, 28.01.2025

Трамп оскорбил журналиста CNN

Президент США Дональд Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и заодно оскорбил репортера в посте в соцсети Truth Social. РИА Новости, 28.01.2025

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сша

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и заодно оскорбил репортера в посте в соцсети Truth Social."Ого, действительно хорошие новости! Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN "фейк-ньюз" в полуночный час, "долину смерти", из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта. Говорят, он собирается уволиться, что еще лучше. Джим - капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался", - написал Трамп.Трамп еще во время своего первого срока открыто конфликтовал с журналистами, некоторые медиа он целиком называет "фейковыми", другие предлагает закрыть. Продемократический канал CNN входит в число самых нелюбимых вещателей республиканца. Акоста заявил в эфире телеканала, что увольняется после 18 лет работы. "Никогда не хорошее время преклоняться перед тираном", - добавил он.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995195534.html

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в мире, сша, дональд трамп