https://ria.ru/20250128/tramp-1995824597.html

Трамп поручил министру обороны представить проект системы "Железный купол"

Трамп поручил министру обороны представить проект системы "Железный купол" - РИА Новости, 28.01.2025

Трамп поручил министру обороны представить проект системы "Железный купол"

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:55:00+03:00

2025-01-28T07:55:00+03:00

2025-01-28T07:55:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Трамп ранее подписал указ о создании в США ПРО "Железный купол", "В течение 60 дней начиная с даты этого постановления министр обороны представит президенту эталонную архитектуру, требования, основанные на возможностях, и план реализации для противоракетного щита следующего поколения", - говорится в тексте указа Трампа. Архитектура будет включать в том числе планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе. В указе подчеркивается, что угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных способов воздушных атак "остается самой катастрофической угрозой", с которой сталкиваются США. Ранее Трамп в день своей инаугурации объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны. Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп