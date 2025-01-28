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Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол" - РИА Новости, 28.01.2025
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05:38 28.01.2025 (обновлено: 05:40 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tramp-1995818147.html
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол" - РИА Новости, 28.01.2025
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:38:00+03:00
2025-01-28T05:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома. Как говорится в сообщении, документ был подписан в самолете по пути из Флориды, где Трамп выступал на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе. В день своей инаугурации Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обор
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"

Президент США Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома.
Как говорится в сообщении, документ был подписан в самолете по пути из Флориды, где Трамп выступал на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе.
В день своей инаугурации Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обор
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