https://ria.ru/20250128/tramp-1995818147.html
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол" - РИА Новости, 28.01.2025
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:38:00+03:00
2025-01-28T05:38:00+03:00
2025-01-28T05:40:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома. Как говорится в сообщении, документ был подписан в самолете по пути из Флориды, где Трамп выступал на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе. В день своей инаугурации Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обор
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"
Президент США Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол"