https://ria.ru/20250128/tramp-1995818147.html

Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"

Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол" - РИА Новости, 28.01.2025

Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:38:00+03:00

2025-01-28T05:38:00+03:00

2025-01-28T05:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", сообщает пресс-пул Белого дома. Как говорится в сообщении, документ был подписан в самолете по пути из Флориды, где Трамп выступал на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе. В день своей инаугурации Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обор

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп