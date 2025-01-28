https://ria.ru/20250128/tramp-1995812081.html

Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться

Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться - РИА Новости, 28.01.2025

Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, которую транслирует Белый дом, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен стать РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T02:33:00+03:00

2025-01-28T02:33:00+03:00

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сша

в мире

дональд трамп

флорида

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, которую транслирует Белый дом, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен стать пробуждающим звонком для американской индустрии."Выпуск китайской компанией ИИ DeepSeek должен стать звонком будильника для нашей индустрии, чтобы мы были сосредоточены на конкуренции для победы", - сказал Трамп во Флориде.Трамп заявил, что считает позитивным удешевление и ускорение ИИ. "Думаю, если это правда, это позитивно", - сказал он.

https://ria.ru/20250128/aktsii-1995810105.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, флорида