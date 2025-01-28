https://ria.ru/20250128/tramp-1995812081.html
Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться
Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться - РИА Новости, 28.01.2025
Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, которую транслирует Белый дом, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен стать РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:33:00+03:00
2025-01-28T02:33:00+03:00
2025-01-28T02:42:00+03:00
сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, которую транслирует Белый дом, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен стать пробуждающим звонком для американской индустрии."Выпуск китайской компанией ИИ DeepSeek должен стать звонком будильника для нашей индустрии, чтобы мы были сосредоточены на конкуренции для победы", - сказал Трамп во Флориде.Трамп заявил, что считает позитивным удешевление и ускорение ИИ. "Думаю, если это правда, это позитивно", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, флорида
США, В мире, Дональд Трамп, Флорида
Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться
Трамп: выпуск китайского приложения DeepSeek должно разбудить индустрию ИИ в США