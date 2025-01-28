Трамп заявил, что мог бы участвовать в новой избирательной кампании
Трамп заявил, что собранных денег хватило бы на новую избирательную кампанию
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, который транслирует Белый дом, что собрал столько денег, что хватило бы на новую избирательную кампанию, но он не уверен, можно ли ему участвовать снова.
"Я собрал достаточно денег для следующих выборов. Которые, я полагаю, не смогу использовать сам, но я не уверен на 100%. Не знаю, я думаю, мне нельзя участвовать снова, но я не уверен", - заявил Трамп во Флориде.
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До инаугурации сообщалось, что Трамп собрал четверть миллиарда долларов. Президент США также выпустил именной мемкоин, капитализация которого к концу первой недели пребывания Трамп на посту выросла свыше 6 миллиардов долларов.
Конституция США запрещает одному и тому же лицу занимать президентский пост три срока. Соответствующая поправка была принята в начале 1950-х годов - через шесть лет после того, как Франклин Делано Рузвельт скончался на посту президента США, который занимал четвертый раз. Это единственный случай в истории США, когда одно и то же лицо было президентом более двух раз, при этом до принятия поправки существовал лишь принцип, заложенный первым главой США Джорджем Вашингтоном.