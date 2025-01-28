https://ria.ru/20250128/tramp-1995811378.html

Трамп заявил, что мог бы участвовать в новой избирательной кампании

Трамп заявил, что мог бы участвовать в новой избирательной кампании - РИА Новости, 28.01.2025

Трамп заявил, что мог бы участвовать в новой избирательной кампании

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, который транслирует Белый дом, что собрал столько денег, что хватило бы на... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T02:16:00+03:00

2025-01-28T02:16:00+03:00

2025-01-28T02:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, который транслирует Белый дом, что собрал столько денег, что хватило бы на новую избирательную кампанию, но он не уверен, можно ли ему участвовать снова. "Я собрал достаточно денег для следующих выборов. Которые, я полагаю, не смогу использовать сам, но я не уверен на 100%. Не знаю, я думаю, мне нельзя участвовать снова, но я не уверен", - заявил Трамп во Флориде. До инаугурации сообщалось, что Трамп собрал четверть миллиарда долларов. Президент США также выпустил именной мемкоин, капитализация которого к концу первой недели пребывания Трамп на посту выросла свыше 6 миллиардов долларов. Конституция США запрещает одному и тому же лицу занимать президентский пост три срока. Соответствующая поправка была принята в начале 1950-х годов - через шесть лет после того, как Франклин Делано Рузвельт скончался на посту президента США, который занимал четвертый раз. Это единственный случай в истории США, когда одно и то же лицо было президентом более двух раз, при этом до принятия поправки существовал лишь принцип, заложенный первым главой США Джорджем Вашингтоном.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, джордж вашингтон