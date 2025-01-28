https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html

Между паникой и надеждой: Трамп начал дрессировку Европы

Между паникой и надеждой: Трамп начал дрессировку Европы - РИА Новости, 28.01.2025

Между паникой и надеждой: Трамп начал дрессировку Европы

Сейчас в мире пытаются трактовать те или иные слова и действия президента США Дональда Трампа, определить, где грань между банальным троллингом оппонентов и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T12:06:00+03:00

аналитика

в мире

сша

гренландия

дания

дональд трамп

метте фредериксен

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Сейчас в мире пытаются трактовать те или иные слова и действия президента США Дональда Трампа, определить, где грань между банальным троллингом оппонентов и реальными угрозами, исходящими от него. Многие надеются тем самым выработать правильную тактику и стратегию переговоров с ним по тем или иным вопросам, в том числе по вопросу войны и мира на Украине.Марк Галеотти — известный британский политолог, претендующий на роль "эксперта по России", — заявил, что раньше "кремленология старой школы" представляла собой "тайное искусство определения личных фракций, формирующих политику Москвы за кулисами", а теперь она превращается в "трампологию", поскольку все сводится к "борьбе за ухо Трампа". Галеотти приводит жалобы некоего чиновника Европейской комиссии: "Мы должны заниматься национальными интересами, договорами и так далее, но теперь нас просят разобрать смысл каждой прихоти и случайного комментария Трампа, и даже Государственный департамент не может сказать нам, что происходит".Особенно показательной в этой связи является реакция датских политиков и СМИ на "гренландские заявления" Трампа. Когда в декабре победивший на выборах президента США республиканец начал проявлять неприкрытый интерес к Гренландии, в Дании началась легкая паника, постепенно перераставшая в истерику. Политики призывали к спокойствию. Премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что и раньше работала с Трампом, а потому нет причин для паники. Глава МИД Дании Ларс Расмуссен разъяснял публике слова будущего президента: "Его надо воспринимать серьезно, но не буквально".Апогей наступил после телефонного разговора Фредериксен с Трампом 15 января, после чего премьер Дании срочно созвала закрытое заседание своего антикризисного штаба и провела совместную пресс-конференцию с премьером Гренландии, на которой уверяла всех, что "остров не продается".А затем наступило резкое успокоение! Как пишет датский журналист Оле Расмуссен, в Копенгагене издали "тройной вздох облегчения", когда Трамп в своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Гренландию (как, кстати, и Украину). Журналист даже предположил, что Фредериксен на радостях достала из своих запасов хорошую бутылку вина, увидев, что "Панамский канал и Марс, по-видимому, стоят в списке завоеваний Трампа выше, чем Гренландия".А к концу минувшей недели в датских СМИ совсем уж установилось полное благодушие и спокойствие после первого разговора главы датского МИД с только что утвержденным госсекретарем США Марко Рубио. В интервью телеканалу TV2 News Ларс Расмуссен обрадовал публику, что в беседе Гренландию фактически не упоминали, сосредоточившись на обсуждении Украины и Ближнего Востока. Датская пресса даже умудрилась объяснить своим согражданам, как они должны гордиться тем фактом, что новый госсекретарь в числе первых иностранцев поговорил именно с представителем Копенгагена.Но успокоение было недолгим. В субботнем номере Financial Times миру поведали некоторые подробности того самого разговора Трампа и Фредериксен. И выяснилось, что перед вступлением в должность президента Трамп вел себя очень агрессивно и практически в ультимативной форме потребовал передачу Гренландии.Ну и вишенкой на торте стало интервью президента США, которое он дал в ночь на воскресенье журналистскому пулу Белого дома на "Борту № 1". Лидер свободного мира не моргнув глазом, преспокойно заявил, что вообще не понимает причин такого поведения Дании. В одной фразе Трамп пояснил все принципы "мира, основанного на правилах": "Я думаю, Гренландию мы получим, потому что это связано со свободой мира. <…> Это не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам, кроме того, что мы — те, кто может обеспечить свободу. А они не могут".То есть такие себе эмоциональные качели от Белого дома для Дании! Один-два комментария из Вашингтона — и целую европейскую страну ввергают в состояние то радостной эйфории, то полной фрустрации! И это уже приносит определенные плоды. В датской прессе зазвучали и голоса, фактически призывающие к капитуляции!Газета Politiken в ужасе разбирает ситуацию, при которой Дании, ныне входящей в состав Совбеза ООН, придется голосовать за резолюции, осуждающие империалистические устремления Трампа. Эту ситуацию газета называет "сложной дилеммой". Профессор Ольборгского университета Бьярне Винтер причитает: "У нас нет традиции голосовать против Соединенных Штатов в Совете Безопасности. Дилемма будет заключаться в том, что вам придется подумать, стоит ли оно того".Международное право? Устав ООН? Нет, ни о чем таком дискуссия не ведется. Потому что второе из правил в том мире, который основан на них, гласит: "Если Америка не права, смотри пункт первый".А экономический аналитик Андреас Стено уже открыто заявляет: "Я не верю, что у нас есть реальная возможность противостоять американцам. В конечном итоге они добьются своего, что бы мы ни делали". И он прямо призывает датские власти воспользоваться уникальной возможностью и продать Гренландию подороже, дабы обеспечить датскую экономику на десятилетия вперед.То есть игра Трампа и Рубио в плохого и хорошего полицейских уже дает свои плоды! Датский аналитик Ханс Маурицен, пытаясь проанализировать действия своего правительства, сводит все к "внешней дедраматизации" и предложению "Давай поговорим!" при наставленном на тебя пистолете. Многие датчане с обидой указывают на молчаливое сострадание со стороны европейских союзников.Эта позиция чем-то похожа на воспоминания короля о своем предке из классического "Обыкновенного чуда": "Он был неженкой: при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: "Потерпи! Может, обойдется!" Примерно так сейчас реагирует и Европа на союзническое удушение Дании.России после всего, что натворил Копенгаген на украинском фронте, уж точно не приходится переживать за судьбу Датского королевства. При этом мы, конечно, должны понимать, что и на украинском треке тактика эмоциональных качелей уже использована Трампом и будет применяться дальше. Поэтому и нам, и новоиспеченным "трампологам" на Западе придется изучать эту тактику и быть готовыми к самым неожиданным кульбитам в позиции Белого дома. Помним также, что, в отличие от "принципиальной" Дании, мы не собираемся подстраивать свою позицию под эти кульбиты и качели. Но использовать их в своих целях можно и нужно.

https://ria.ru/20250127/pentagon-1995594303.html

https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html

https://ria.ru/20250125/bolshinstvo-1995447531.html

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гренландия

дания

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аналитика, в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, метте фредериксен