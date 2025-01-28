https://ria.ru/20250128/tiksi-1995814659.html

В Тикси замерз основной водовод

В Тикси замерз основной водовод - РИА Новости, 28.01.2025

В Тикси замерз основной водовод

Коммунальщики устраняют аварию в якутском Тикси, где из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей обеспечат водой с озера, сообщает... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:39:00+03:00

2025-01-28T03:39:00+03:00

2025-01-28T05:44:00+03:00

происшествия

тикси

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ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Коммунальщики устраняют аварию в якутском Тикси, где из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей обеспечат водой с озера, сообщает оперативный штаб республики. "В поселке Тикси Булунского района во время пурги замерз основной водовод, ведущий до перекачивающей станции. При этом водоснабжение и теплоснабжение осуществляются в штатном режиме", - информирует оперштаб. По информации министерства ЖКХ и энергетики региона, в ночное время были перебои в работе вспомогательного оборудования для подачи воды. После улучшения погодных условий в поселке включат резервную нитку водоснабжения до основного водовода. Пока воду для жителей доставляют с озера Мелкое. "Дорожники расчищают пути для ремонтных работ. Тем временем "Сахаэнерго" устранена причина технологического нарушения в работе линии электропередачи. Остаются проблемы со связью. С 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах были отменены", - приводятся слова министра ЖКХ и энергетики Вячеслава Емельянова. По данным оперштаба, на побережье Булунского района бушует пурга, видимость ухудшилась до менее 100 метров.

https://realty.ria.ru/20241004/guseynov-1976367589.html

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тикси

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тикси