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Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО - РИА Новости, 28.01.2025
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15:35 28.01.2025 (обновлено: 16:58 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tikhonov-1995937540.html
Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО
Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО - РИА Новости, 28.01.2025
Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО
Участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:35:00+03:00
2025-01-28T16:58:00+03:00
россия
программа "время героев"
игорь комаров
владимир путин
политика
донецкая народная республика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. Участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, сообщила пресс-служба полпредства.В мае прошлого года Тихонов стал одним из 83 участников программы "Время героев". Он работал под наставничеством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, занимался развитием патриотического направления и адаптацией бойцов СВО, а также узнал об особенностях социально-экономического и общественно-политического положения Приволжья."Я погрузился в работу аппарата, мы обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы "Время героев". Много общался с молодежью", — отметил сам Тихонов.По его словам, в должности замполпреда он прежде всего займется вопросами поддержки участников спецоперации."Это ключевое направление. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты", — подчеркнул новый замполпреда президента в ПФО.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент Владимир Путин объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250122/programma-1994936670.html
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россия, программа "время героев", игорь комаров, владимир путин, политика, донецкая народная республика
Россия, Программа "Время героев", Игорь Комаров, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика
Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО

Участника "Времени героев" Тихонова назначили замполпреда президента РФ в ПФО

© Фото : Правительство Нижегородской областиУчастник программы "Время героев" Александр Тихонов назначен заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе
Участник программы Время героев Александр Тихонов назначен заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Правительство Нижегородской области
Участник программы "Время героев" Александр Тихонов назначен заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. Участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, сообщила пресс-служба полпредства.
В мае прошлого года Тихонов стал одним из 83 участников программы "Время героев". Он работал под наставничеством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, занимался развитием патриотического направления и адаптацией бойцов СВО, а также узнал об особенностях социально-экономического и общественно-политического положения Приволжья.
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"Я погрузился в работу аппарата, мы обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы "Время героев". Много общался с молодежью", — отметил сам Тихонов.
По его словам, в должности замполпреда он прежде всего займется вопросами поддержки участников спецоперации.
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"Это ключевое направление. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты", — подчеркнул новый замполпреда президента в ПФО.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент Владимир Путин объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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РоссияПрограмма "Время героев"Игорь КомаровВладимир ПутинПолитикаДонецкая Народная Республика
 
 
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