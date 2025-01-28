https://ria.ru/20250128/tikhonov-1995937540.html

Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО

Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО - РИА Новости, 28.01.2025

Участника "Времени героев" назначили заместителем полпреда президента в ПФО

Участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:35:00+03:00

2025-01-28T15:35:00+03:00

2025-01-28T16:58:00+03:00

россия

программа "время героев"

игорь комаров

владимир путин

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. Участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, сообщила пресс-служба полпредства.В мае прошлого года Тихонов стал одним из 83 участников программы "Время героев". Он работал под наставничеством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, занимался развитием патриотического направления и адаптацией бойцов СВО, а также узнал об особенностях социально-экономического и общественно-политического положения Приволжья."Я погрузился в работу аппарата, мы обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы "Время героев". Много общался с молодежью", — отметил сам Тихонов.По его словам, в должности замполпреда он прежде всего займется вопросами поддержки участников спецоперации."Это ключевое направление. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты", — подчеркнул новый замполпреда президента в ПФО.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент Владимир Путин объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250122/programma-1994936670.html

https://ria.ru/20250125/programma-1995465833.html

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россия, программа "время героев", игорь комаров, владимир путин, политика, донецкая народная республика