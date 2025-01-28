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Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой - РИА Новости, 28.01.2025
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11:23 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/tehas-1995852307.html
Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой
Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой - РИА Новости, 28.01.2025
Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой
Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с... РИА Новости, 28.01.2025
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил офис губернатора. "Тактические пограничные силы Техаса направят более 400 дополнительных солдат, а также самолеты C-130 и вертолеты Chinook, которые присоединятся к тысячам военных Национальной гвардии Техаса, уже развернутых на границе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса губернатора. В заявлении губернатора отмечается, что на протяжении последних четырех лет Техас "противостоял пограничному кризису администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена и их отказу защищать американцев". Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.
https://ria.ru/20250127/tehas-1995625397.html
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в мире, техас, сша, мексика, дональд трамп, c-130 hercules
В мире, Техас, США, Мексика, Дональд Трамп, C-130 Hercules
Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой

Губернатор Техаса Эбботт направит более 400 военных на границу с Мексикой

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил офис губернатора.
"Тактические пограничные силы Техаса направят более 400 дополнительных солдат, а также самолеты C-130 и вертолеты Chinook, которые присоединятся к тысячам военных Национальной гвардии Техаса, уже развернутых на границе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса губернатора.
В заявлении губернатора отмечается, что на протяжении последних четырех лет Техас "противостоял пограничному кризису администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена и их отказу защищать американцев".
Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.
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