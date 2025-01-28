https://ria.ru/20250128/tehas-1995852307.html

Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой

Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой - РИА Новости, 28.01.2025

Техас направит более 400 военных на границу с Мексикой

Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:23:00+03:00

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2025-01-28T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил офис губернатора. "Тактические пограничные силы Техаса направят более 400 дополнительных солдат, а также самолеты C-130 и вертолеты Chinook, которые присоединятся к тысячам военных Национальной гвардии Техаса, уже развернутых на границе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса губернатора. В заявлении губернатора отмечается, что на протяжении последних четырех лет Техас "противостоял пограничному кризису администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена и их отказу защищать американцев". Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.

https://ria.ru/20250127/tehas-1995625397.html

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в мире, техас, сша, мексика, дональд трамп, c-130 hercules